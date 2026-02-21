El diputado de Fuerza Patria cuestionó al libertario Federico Lencina por sus críticas y aseguró que “el poder adquisitivo cayó de manera brutal”.

El diputado provincial Germán Scolamieri salió al cruce de las declaraciones del legislador libertario Federico Lencina y puso el foco en lo que consideró una contradicción central del discurso opositor: que sea “justamente él” quien intente explicar la situación económica que atraviesan las familias.

“Llama la atención que se ponga a hablar de economía quien forma parte de un espacio que viene avalando un ajuste brutal sobre trabajadores y jubilados. Que ahora aparezca como analista económico repitiendo frases hechas sin mirar la realidad”, sostuvo Scolamieri.

El legislador remarcó que la discusión “no es teórica ni ideológica”, sino concreta. “Mientras algunos juegan a ser opinólogos, en la calle los precios suben todos los meses y los ingresos no alcanzan. Esa es la economía real, la economía se mide en poder adquisitivo. Y hoy el poder adquisitivo cayó de manera brutal”, enfatizó.

En relación a las descalificaciones recibidas, Scolamieri fue contundente: “Que me digan ‘kircho’ o ‘kuka’ no es un agravio, es un halago si eso significa diferenciarme claramente de un modelo que deja gente afuera. De mi parte nunca van a recibir agravios personales. Podemos pensar distinto, pero siempre voy a estar dispuesto a debatir con respeto”.

El diputado de Fuerza Patria planteó además que el debate de fondo es el modelo de país. “Ustedes creen en un mercado que se autorregula, aunque eso implique excluir a miles. Nosotros creemos en un Estado que equilibre desigualdades y defienda el trabajo. A mí me alcanza con escuchar a la gente que me dice que el salario no rinde y que el plato, efectivamente, es más chico”, expresó.

Finalmente, subrayó que “Catamarca necesita dirigentes que se hagan cargo de la realidad” y concluyó: “La gente necesita respuestas y políticas que vuelvan a poner el salario y el trabajo en el centro”.