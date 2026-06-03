La Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes de la Cámara alta, presidida por la senadora María Elena Lagoria, llevó adelante una reunión ampliada al conjunto de las y los legisladores en el marco del tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial para la cobertura de cargos en el Poder Judicial.

Durante el encuentro se realizaron las correspondientes entrevistas personales a los profesionales propuestos, instancia prevista dentro del procedimiento de análisis legislativo de los antecedentes y condiciones de quienes aspiran a desempeñarse en funciones judiciales.

En esta oportunidad fueron entrevistados la Dra. Victoria del Carmen Villanueva, propuesta para el cargo de Defensora de Primera Instancia General para la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia; el Dr. Facundo del Valle Moreno Robles, postulado como Defensor de Primera Instancia en lo Penal para la Primera Circunscripción Judicial; y el Dr. Carlos Horacio Brizuela, propuesto para desempeñarse como Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos para la Primera Circunscripción Judicial.

En la oportunidad, las y los senadores formularon consultas vinculadas a la trayectoria profesional, formación académica, experiencia en el ámbito judicial y criterios de desempeño en las funciones para las que fueron postulados, con el objetivo de profundizar el análisis de cada una de las candidaturas.

De la reunión participaron, además de la presidenta de la comisión, las y los senadores Ramón Figueroa Castellanos, Mario Gershani, Horacio Gutiérrez, Rodolfo Santillán, Félix Jerez, Carolina Casas, Débora Romero, Augusto Ojeda, Romina Williams, Belén Menecier y Eliana Soriano.

La instancia forma parte de las atribuciones constitucionales que corresponden al Senado en el proceso de evaluación y otorgamiento de acuerdo para la designación de magistrados y funcionarios judiciales.