De esta manera, y tal como se lo propuso, el Ejecutivo ya cuenta con el instrumento que regirá los ingresos y egresos para el próximo año de gestión.

Bajo la presidencia del senador Horacio Gutiérrez, el Senado de Catamarca llevó adelante su vigésima sexta sesión ordinaria 2025, donde el cuerpo aprobó diversas iniciativas.

Entre las más destacadas, se aprobó y le dio sanción definitiva al Presupuesto de Gastos y Recursos del Sector Público Provincial, Ejercicio Fiscal; el Presupuesto Legislativo y Defensoría del Pueblo y la Ley Impositiva Ejercicio Fiscal 2026.