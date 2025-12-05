El Senado de Catamarca, bajo la presidencia natural del vicegobernador Rubén Dusso y la presidencia provisoria del senador Horacio Gutiérrez, emitió un comunicado informando el resultado final de la actividad legislativa llevada adelante durante todo el periodo 2025.

En su informe, se consigna que durante dicho periodo los Proyectos Ingresados fueron un total de 361, habiendo sido aprobados 202 de los mismos.

Dividiendo entre los diferentes instrumentos legislativos, el informe indica que, entre los mencionados proyectos con aprobación, hubo; 123 Declaraciones, 19 Resoluciones, 10 Pliegos de Acuerdo, 3 Decretos Acuerdos, 29 Leyes con Media Sanción en el Senado, y un total de 30 Leyes definitivas, habiendo sido, entre estas últimas, 23 con Sanción Definitiva en el Senado, y 7 con Sanción Definitiva en Diputados. Las notas oficiales fueron por su parte, 188.

De esta manera, luego del ejercicio legislativo 2025, la provincia cuenta desde ahora con las siguientes nuevas leyes:

Ley N° 5900: Suspéndase por única vez la vigencia de las normas contenidas en el capítulo II de la Ley N° 5437 «Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias» para la elección de autoridades provinciales durante el año 2025.

Ley N° 5901: «Régimen especial de regulación tributaria».

Ley N° 5902: «Creación del padrón laboral único de personas con discapacidad (PLUPD) en la provincia de Catamarca».

Ley N° 5903: Modificación a la Ley N° 5.082 de creación de los juzgados de familia de la provincia de Catamarca.

Ley N° 5904: Establécese la creación de «La ruta del vino» en la jurisdicción de Siján, de la municipalidad de Saujil, departamento Poman.

Ley N° 5905: Creación de un depósito gratuito de madera y carbón para comedores y habitantes sin acceso a gas natural o envasado.

Ley N° 5906: Declarar utilidad pública y sujeto a expropiación terreno para club Salta Central.

Ley N° 5907: Bomberos voluntarios.

Ley N° 5908: Adhiérase la provincia de Catamarca a la Ley Nacional N° 27.642 de «Promoción de la alimentación saludable».

Ley N° 5909: Ley antidiscriminación.

Ley N° 5910: Institúyese el día 9 de octubre como día de concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer.

Ley N° 5911: Adhesión a la Ley Nacional N° 27.674 – Creación del régimen protección integral niño con cáncer.

Ley N° 5912: Alojamientos turísticos de la provincia de Catamarca.

Ley N° 5913: Créase el programa integral de acompañamiento para los trabajadores que se encuentren próximos a acceder al beneficio jubilatorio.

Ley N° 5914: Plan integral de castración de caninos y felinos en la provincia de Catamarca.

Ley N° 5915: Creación del Museo Provincial de Deporte y Atletas en el Estadio Bicentenario de la provincia de Catamarca.

Ley N° 5916: Créase la línea telefónica «Proteger», de asistencia a las personas adultas en situación de riesgo.

Ley N° 5917: Créase registro de rescatistas y proteccionistas de animales domésticos y modifíquese la Ley N° 5171 «Código de faltas de la provincia», en materia atinente al maltrato animal.

Ley N° 5918: Impónese el nombre de ‘Armando Robustiano Barrionuevo’, a la Escuela Secundaria E.D.J.A. N° 51, ubicada en la calle General Roca N° 240, Barrio Villa Cubas, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Ley N° 5919: (Asunto no especificado en el documento).

Ley N° 5920: Establécese la regulación para la conservación y transición de los activos digitales institucionales, destinados a la comunicación oficial de los tres poderes del Estado.

Ley N° 5921: Imponer el nombre de Facundo Rementería a la Escuela E.P.E.T. N° 8, con orientación en industrias de procesos de Saujil-Departamento Pomán.

Ley N° 5922: Créase en la provincia de Catamarca el «Sistema digital de información unificada (SIDIU)», de indicadores de riesgo de violencia en niños, niñas y adolescentes.

Ley N° 5923: Instituya el 7 de diciembre de cada año como el día «Día del folclorista catamarqueño» fecha del fallecimiento de Don Manuel Acosta Villafañez.

Ley N° 5924: «Ratifíquese el convenio celebrado entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, actualmente Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Medio Ambiente, por el cual se creó la comisión de educación ambiental de la provincia».

Ley N° 5925: Reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Catamarca.

Ley N° 5926: Presupuesto legislativo y Defensoría del Pueblo 2026.

Ley N° 5927: Ley impositiva ejercicio fiscal 2026.

Ley N° 5928: Presupuesto de gastos y recursos del sector público provincial, ejercicio fiscal 2026.

Ley N° 5929: Declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las parcelas ubicadas en la localidad de Londres, departamento Belén.