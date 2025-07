El espacio insistió en que la mejor opción es la libertad de acción y dijo que respaldará a quienes tomen esa decisión.

A menos de 72 horas para que los radicales presenten los candidatos que competirán en las próximas internas partidarias del 3 de agosto, el espacio que lidera el diputado provincial Tiago Puente, Generar, anunció que no participará de la contienda, ratificó el planteo de respaldar la libertad de acción y aseguró que el desafío «no es ganarle a otros radicales, sino al Gobierno». «La única alternativa real es la construcción de un espacio amplio, plural y transparente, integrado por quienes entienden que Catamarca necesita un proyecto serio de desarrollo, con una nueva ética pública y con vocación de poder», remarcó.

Los dirigentes de Generar, que integran el bando de los «radicales con peluca», explicaron que no se sumarán a la interna porque «elegimos construir poder real, no administrar derrotas». «Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de acción y por ese motivo no participaremos de la interna partidaria, ni de los falsos llamados a la unidad que esconden intereses personales y pactos sórdidos», remarcaron.

«Esta decisión no es un gesto de ruptura, sino un acto de coherencia con la realidad provincial y con los miles de catamarqueños que esperan algo más de la política. Mientras algunos siguen encerrados en internas vacías, alejadas de la sociedad, Catamarca sigue bajo el mismo régimen: el de Raúl Jalil, Lucía Corpacci y Gustavo Saadi, quienes manejan los destinos de la Provincia con impunidad y sin rendir cuentas», reclamaron en el escrito.

El sector ratificó el planteo que hicieron en la última Convención. «Respetamos profundamente la autonomía de cada distrito y acompañamos las decisiones que los radicales adopten en sus territorios. La libertad de acción no es una concesión: es una herramienta para construir de manera honesta, federal y desde abajo», expresaron.

«Cuando los de siempre se reparten el poder, nuestro deber es representar a los que no se resignan. No vinimos a acomodarnos, ni a administrar derrotas. El verdadero desafío no es ganarle a otros radicales, el verdadero desafío es terminar, de una vez por todas, con el régimen que mantiene a nuestra provincia de rodillas», cerraron.