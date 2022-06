El noroeste argentino tiene en la provincia de Catamarca a una de sus puntales y

si de automovilismo se habla, por sus caminos y por sus cultores, es una

generadora de carreras desde siempre.

La particular topografía de San Fernando del Valle de Catamarca, con la Cuesta

del Portezuelo como principal atractivo, la devoción por la Virgen del Valle y su

conexión con Salta, Tucumán y La Rioja, fueron claves para integrarla desde la

década del ’60 como integrante de la Vuelta del Noroeste, que les permitió

mostrarse al mundo del Turismo Mejorado primero y para el Rally después y que

mantiene hasta hoy.

En lo concerniente al Rally Argentino en particular, en pocas horas más, la

categoría desarrollará su 22° presentación en la provincia de los Mil Tonos de

Verde, compitiendo por este torneo y bajo la denominación de Rally del Poncho. El

Rally de Catamarca como tal, se inició entre el 12 y el 14 de noviembre de 1998,

con sus siete categorías compitiendo. El triunfo fue de punta a punta para el

riojano Raúl Sufán junto a Daniel Rama (Toyota), superando 14 tramos de

velocidad (146 km) para un total de 369,90 kilómetros. Sufán, le ganó por más de

16 minutos a Gerardo Ortíz, también con Toyota en la división A/9 y la general,

encabezando a los 38 binomios que llegaron al final de los 48 que largaron. Walter

Suriani (Clio) en la A/8, Jorge Recalde (Mitsubishi) en N/4, Leonardo Nazareno

(VW-Gol) A/7, Sergio Germani (Regatta), A/6, Jorge Tarazi (Clio) N/3 y Heriberto

Ortíz (Suzuki) en la N/2. Fue la penúltima fecha del torneo de aquel año, que

terminó con el GP en Mina Clavero y que tuvo como uno de sus hechos salientes,

que ningún piloto cordobés lograra el cetro de campeón, poniendo un paréntesis a

46 campeonatos logrados. Sólo Claudio Ocampo como navegante, logró el

campeonato junto al santafesino, Sergio Germani. No fue un año fácil para el Rally

Argentino, ya que Renault Argentina anunció que dejaba de patrocinar a pilotos y

equipos, para dedicar sus esfuerzos a los monoplazas de Fórmula Renault y

Súper Renault, respectivamente.

Junio, mes de rally en Catamarca

Después de aquella experiencia en noviembre, el Rally de Catamarca se ubicó en

el calendario en el mes de junio en la mayoría de sus ediciones, coincidiendo con

la Fiesta Nacional del Poncho y en otras en el mes de julio. Asimismo, ésta prenda

pasó a vestir como distintivo a los ganadores de la carrera. En 1999, se disputó

entre el 18 y el 20 de junio, con dos etapas y 13 tramos de velocidad. Jorge

Recalde (Mitsubishi) junto a Ricardo Kember ganaron la general y la Clase A/9 en

1h47m45s1/10 y junto a ellos festejaron: Roberto Sánchez (Subaru) N/4, Fernando

Ruiz (VW-Gol 1.8) A/7, Juan Manuel Solís (Fiat Palio) A/6, Fabián El Ain (Seat

Ibiza) N/3 y Heriberto Ortíz (Suzuki Swift).

En 2003, la provincia tuvo dos eventos, por un lado el Rally Fuerte de Andalgalá

entre el 7 y 9 de marzo y luego entre el 18 y 20 de julio corrió el Rally de

Catamarca en la que fue la 33° Fiesta Nacional del Poncho. En el primero se

impuso un hijo dilecto de la provincia, Walter D’Agostini-Juan Turra (Mitsubishi

Lancer) y en Catamarca mismo, el «Coyote» Federico Villagra (Mitsubishi) lograría

la primera de sus ocho victorias en esa provincia, que lo tienen como el más

ganador en dicho suelo.

Diez ganadores en 21 años

A poco de disputar su 22° edición del Rally de Catamarca en 2022 y la carrera

(399) de la historia, conviene repasar la nómina de ganadores en su historial.

Villagra venció en la ediciones, 2003/2004/2007/2009/2010 /2011/2016/2017. Por

su parte, Marcos Ligato se impuso en 2008/2013/ 2014/2008, Jorge Recalde:

1999/2000, Gabriel Raies, 2001/2002. Las restantes se las repartieron: Raúl

Sufán, 1998, Luis Pérez Companc, 2005, Gabriel Pozzo, 2012, David Nalbandian,

2019 y Alejandro Cancio, 2021. Asimismo, el Rally de Catamarca en 2016 fue

hasta Argentina 2022 en Mina Clavero, la última estación del Rally Codasur en

suelo argentino y en Catamarca en particular. En aquella edición hubo tres

ganadores. Villagra por el argentino, Gustavo Saba (Skoda) por Codasur y

Gerónimo Padilla, como invitado con un Ford Fiesta Turbo.