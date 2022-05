Ayer sábado, en cancha de Parque Daza, a primera hora comenzaba a jugarse uno de los partidos más esperados del año en categoría SENIOR dónde se enfrentaban el Club Policial y su par de Circulo Médico. Ganó policial 2-0 con dos goles de sus ex jugadores de circulo medico, Leonardo Silva y “mecha” Ortiz.

Por los antecedentes pintaba ser un partidazo y de hecho así lo fue, es que ambos llegaban clasificados en sus zonas, ambos siendo los mejores de la categoría y por otro detalle que aún más lo hacía al partido más atrayente, es que en las filas de Policial jugaron 4 ex integrantes del equipo de médicos (mecha Ortiz, Leonardo Silva, Daniel Castillo y “guiso” Rearte). Desde el comienzo Policial comenzó a mover el balón de un lado a otro teniendo las mejores oportunidades, en un ataque por izquierda y tocando el balón al medio, desde fuera del área apareció “Charata” Silva y con un potente disparo pone el 1-0 festejando con un salto vuelta carnero en el aire y enloquecido festejo.

Médicos sorprendido salió a buscar el empate con pelotazos a sus delanteros que estuvieron bien controlados por la sólida defensa que puso Policial y en uno de los tantos ataques que policial tenía por izquierda con un intratable “guiso” Rearte haciendo estragos mando la pelota al área, mecha Ortiz baja de manera exquisita, y con fuerte tiro fulminó al arquero de médicos decretando el 2-0 para alegría de la gran parcialidad que tenía “El matador” de la tablada.

En el segundo tiempo médicos intento descontar con algunas jugadas que no eran claras y policial se aferraba al resultado jugando de contra y esperando otro error defensivo, 28 del segundo tiempo desborde de charata Silva centro atrás y solo solo, solo sin arquero y pegado a la línea solo para empujarla, la tiró a las nubes su 9 pastor Gustavo Rodríguez, “Para que te traje Pastor”

Fin del partido y Policial se recibió de PSG y aspira y ser el campeón de la categoría, hasta ahora es el único invicto de senior, nadie pudo derrotar a este gran equipo.

Fuente: El Chasqui Digital