El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca convocó para hoy a las 9.30, a las empresas prestadoras del transporte urbano de pasajeros de la ciudad Capital, para analizar el reclamo de un aumento en el precio del boleto de colectivo el cual pretenderían llevar a 1.200 pesos.

El objetivo de este encuentro es analizar conjuntamente los desafíos actuales con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema y la continuidad del servicio para los usuarios.

Desde el Ministerio se reafirmó su voluntad de diálogo permanente, buscando soluciones equilibradas que contemplen tanto las necesidades operativas de las empresas como el derecho de la ciudadanía a contar con un transporte público accesible y eficiente.

El Gobierno provincial solicitó a las empresas mantener la mayor normalidad posible en la prestación del servicio, evitando afectar a quienes dependen diariamente del transporte público.