En una decisión que sacude a la cúpula militar estadounidense, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió la renuncia del jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, en medio del conflicto bélico con Irán.

La medida, confirmada este jueves por fuentes oficiales y difundida por la cadena CBS News, es considerada extraordinaria por producirse en un contexto de guerra y cuando el mando del Ejército suele mantenerse estable por períodos prolongados.

George tenía previsto continuar en el cargo hasta 2027, completando el mandato habitual de cuatro años. Sin embargo, la conducción del Pentágono decidió avanzar con un cambio anticipado sin brindar mayores detalles.

“No hay nada más que ofrecer por el momento”, indicó escuetamente el equipo de Hegseth en un comunicado.

Tensiones en la cúpula militar

La salida de George se da en medio de una serie de fricciones entre el jefe del Pentágono y altos mandos militares, lo que evidencia una reconfiguración interna en el liderazgo del Ejército.

Aunque no se oficializó quién ocupará el cargo, uno de los nombres que surge como posible reemplazo es el del general Christopher LaNeve, actual subjefe del Estado Mayor.

LaNeve fue designado recientemente en ese puesto tras ser impulsado por el propio Hegseth y contar con el aval del Senado. Su cercanía con el secretario de Defensa lo posiciona como un candidato natural para asumir el máximo rol dentro del Ejército.

Antecedentes de cambios en el Pentágono

El desplazamiento de George no es un hecho aislado. En los últimos meses, Hegseth ya había promovido otros movimientos en la estructura militar.

Entre ellos, el relevo de la teniente general Jennifer Short y la salida del vicejefe del Estado Mayor del Ejército, el general James Mingus, en una maniobra que permitió consolidar a LaNeve en un puesto clave.

Un cambio en plena tensión internacional

La decisión cobra especial relevancia por el momento en que se produce: Estados Unidos se encuentra involucrado en un escenario de alta tensión con Irán, con operaciones militares en curso y un clima de creciente incertidumbre global.

El reemplazo del jefe del Ejército en este contexto abre interrogantes sobre el rumbo estratégico de la conducción militar y el impacto que podría tener en el desarrollo del conflicto.

Por ahora, desde el Pentágono mantienen hermetismo sobre los motivos concretos de la decisión y los próximos pasos en la reorganización de la cúpula castrense.