El mediocampista Enzo Fernández fue suspendido por su actual equipo, el Chelsea de Inglaterra, debido a sus comentarios acerca del Real Madrid: «Se pasó de la raya».

El conflicto surgió hace pocos días, cuando Fernández se encontraba en Argentina por la doble fecha FIFA de marzo. En un programa de streaming, el futbolista multicampeón con la Selección expresó su deseo de vivir en Madrid, lo que fue interpretado como un claro guiño hacia el Real Madrid, club que ha mostrado interés en él en varias ocasiones.

Esta declaración no fue bien recibida por el Chelsea, que tomó la decisión de suspenderlo de inmediato. «Enzo Fernández no jugará mañana ni contra el Manchester City. No tengo nada malo que decir de él, pero se pasó de la raya y tuvimos que sancionar a Enzo», declaró el director técnico del Chelsea, Liam Rosenior.

Con esta suspensión, Enzo Fernández se perderá dos partidos cruciales que podrían definir la temporada del Chelsea. El primero es contra el Port Vale, correspondiente a los cuartos de final de la FA Cup, y el segundo ante el Manchester City en la Premier League, un encuentro en el que el equipo londinense necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Champions League.

A pesar de haber conquistado el Mundial de Clubes a mediados del 2025, el Chelsea ha tenido un desempeño decepcionante en la temporada 2025/26, sin poder competir en la Premier League ni en la Champions, y en el mejor de los casos, aspirando a la FA Cup.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Enzo Fernández se unió al Chelsea a principios de 2023, tras su destacada actuación en el Mundial de Qatar 2022. Durante su tiempo en el club londinense, el oriundo de San Martín ha jugado un total de 161 partidos, anotando 28 goles y brindando 29 asistencias. Además, ganó la Conference League y el Mundial de Clubes 2025.