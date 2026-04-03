Bajo un sol intenso que marcó la mañana del Viernes Santo, la comunidad católica se dio cita en el pulmón verde de la Capital para una de las manifestaciones de fe más tradicionales de la jornada. Organizado por el Movimiento Católico Palestra, el rezo del Vía Crucis en el Parque Adán Quiroga congregó a familias y jóvenes en un clima de profunda oración.

El encuentro se puso en marcha alrededor de las 9:00. Debido al calor agobiante registrado desde temprano, los coordinadores debieron agilizar algunos tramos del itinerario litúrgico para resguardar a los asistentes. A lo largo de las estaciones, el silencio y las lecturas permitieron a los presentes meditar sobre el sacrificio de Cristo.

Desafíos actuales

Desde la organización, que cuenta con unos 80 miembros activos en la provincia, destacaron que el objetivo de este año fue «caminar juntos», tomando como referencia el legado de San Pablo. Las meditaciones no se limitaron al texto bíblico, sino que buscaron dar respuesta a problemáticas contemporáneas, como las crisis personales y los conflictos familiares, instando a los vecinos a no perder la esperanza.

Actividad diocesana

Esta propuesta de Palestra —conocida también por sus retiros y labor pastoral— formó parte de un extenso cronograma de celebraciones en toda Catamarca. Mientras en el parque la oración fue la protagonista, en otros puntos de la ciudad se llevaron a cabo representaciones vivientes de la Pasión, consolidando un Viernes Santo de masiva participación popular en los espacios públicos.