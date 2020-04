El municipio capitalino instaló anoche un millar de sillas en los bancos en los que

cobrarán hoy y mañana los jubilados sin tarjeta de débito. La medida será

complementada con la provisión de café y agua, y la presencia de móviles sanitarios

para asistir a los beneficiarios.

“Estamos es una situación realmente atípica, hoy se decidió poner sillas respetando

la distancia, primero para que los jubilados puedan esperar un poco mas cómodos

hasta cobrar su jubilación pero al mismo tiempo para que se respeten las distancias

que establecen los protocolos. También estará el tráiler de salud por cualquier

eventualidad, va a haber dos ambulancias donde se les va a tomar la temperatura o

por alguna cuestión de salud que puedan llegar a solicitar, estamos viendo la

posibilidad de vacunar. También se los va a asistir con agua, café y mate”, explicó el

intendente Gustavo Saadi, quien supervisó anoche los preparativos en compañía del

gobernador Raúl Jalil.

Por el operativo, el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo, explicó

que estarán cortadas las calles adyacentes a las entidades bancarias que pagarán

durante el fin de semana.

“El intendente se comunicó con los gerentes de los bancos para saber cuáles eran

los que iban a operar, días y horarios y se determinó hacer este trabajo. Son tres

bancos, en el Macro 150 sillas, en el banco Santiago del Estero 400 sillas y en el

Nación de calle República 450; son mil sillas en total las que se colocaron.

Las arterias que van a estar interrumpidas son Esquiú desde calle Salta, Rivadavia

desde calle Prado y Sarmiento desde calle República”.

La previa

Ayer, los bancos del país reabrieron sus puertas para brindar atención a jubilados,

jubiladas y a quienes son beneficiarios de planes, programas y prestaciones de

Anses. Con esto se buscó dar una respuesta a las personas que no cuentan con la

tarjeta de débito, para que puedan retirar dinero en efectivo mientras transcurre la

cuarentena obligatoria que decretó el presidente Alberto Fernández.

En Catamarca, durante la mañana, hubo largas colas que estuvieron formadas por

las personas que habían sido convocadas de manera exclusiva, y por otras que

poseían tarjeta de débito y asistieron “por las dudas”.

Debido a la cantidad de presentes, los efectivos policiales que prestaban servicio en

las distintas sucursales solicitaron con insistencia que se respeten las distancias

entre personas que fueron sugeridas por los organismos sanitarios, pero no todos

acataron el pedido.

Sin embargo, según lo que pudo conocer El Esquiú.com, en toda la provincia se

atendió a las personas que estaban incluidas en los tramos previstos por Anses.

El secretario general de La Bancaria Catamarca, Marcelo González, aseguró que “en

Catamarca han cumplido todos los trabajadores. Todos y cada uno de los tramos

previstos por Anses, han cumplido acabadamente. Hay algunos bancos que

terminaron más temprano de lo previsto. Los compañeros bancarios, en toda la

provincia, han demostrado eficiencia”.

También mencionó que “en las colas hubo un alto porcentaje que no tenía que haber

estado, estaban ahí por las dudas, por si podían cobrar por fuera de los tramos. Han

ido muchos por cajeros humanos cuando tenían la tarjeta. Entonces, se desvirtúa

todo”.

González reconoció que “todos tienen necesidades”, pero remarcó que “hay un

cronograma y se pide que vayan sólo los que no tienen tarjeta”.

Fin de semana

Teniendo en cuenta la importante cantidad de personas que asistió a las entidades

bancarias, hoy y mañana habrá atención a partir de las 8 de la mañana. Será

únicamente para atender a jubilados y jubiladas que no tengan tarjetas de débito. En

la Capital, el Banco de la Nación Argentina (BNA) abrirá las puertas de la sucursal

ubicada entre las calles Sarmiento y República. En tanto, en el interior de Catamarca,

“todas las sucursales van a tener la apertura en igual horario para atender jubilados

de la provincia”, según explicó el gerente comercial del BNA, Rafael Aparicio, en

diálogo con radio Valle Viejo.