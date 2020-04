Luego del caos de ayer en todo el país, el Banco Central dispuso la apertura de las

sucursales durante el fin de semana para pasar por ventanilla. Se atenderá de 8.30 a

13.30, pero podrá extenderse un par de horas de ser necesario.

Lamentables escenas de amontonamientos frente a los bancos se repitieron ayer en

todo el país. Jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales se agolparon

para el cobro de haberes sin respetar las distancias para evitar el contagio y la

propagación del covid-19.

Molesto por el caos en plena cuarentena, el presidente Alberto Fernández convocó a

una reunión en Olivos al titular de Anses y del Banco Central. Allí se resolvió que las

entidades atenderán el fin de semana, en horario habitual, sólo para el pago a

jubilados y pensionados por ventanilla.

Cobran hoy (sábado): sólo DNI terminados en 0 y 1

Para priorizar el pago a los sectores más vulnerables al virus, se dispuso que hoy

cobren los jubilados y pensionados con documento terminado en 0 y en 1. Los

bancos abrirán de 8.30 a 13.30 y los centros de pago, de 8 a 13. De ser necesario, la

atención se extenderá un par de horas más.

Cobran mañana (domingo): sólo los DNI que finalizan en 2 y 3

De acuerdo a lo dispuesto ayer, mañana podrán cobrar por ventanilla los jubilados y

pensionados con el documento terminado en 2 y 3. La Anses recordó que en caso de

no poder retirar los haberes, quedarán a disposición en la cuenta. Y que por 60 días

no será necesaria la supervivencia.

Cómo sigue el pago

Según el cronograma informado anoche, el lunes se pagarán las jubilación y las

pensiones no contributivas con el DNI finalizado en 4 y 5. El martes, en tanto, podrán

pasar por ventanilla jubilados y pensionados con el documento finalizado en los

números 6, 7, 8 y 9.

Miércoles: jubilados y pensionados terminados en 0

El miércoles 8 de abril, último día hábil de la semana próxima (Jueves y Viernes

Santos), cobrarán por ventanilla las jubilaciones con documento terminado en 0 y las

pensiones contributivas menores a $ 17.859.

Bono de emergencia: continúa el depósito en cajeros

La Anses informó que hoy se depositará el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a

los beneficiarios que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos DNI

finalizan en 4, 5, 6, 7, 8, y 9. La Anses informó que a partir de ahora este beneficio se

abonará únicamente por cajeros automáticos.

A partir del 13: sigue el cronograma de Anses

La Anses informó que a partir del lunes 13 se continuará con el pago de las distintas

asistencias sociales tal cual estaban dispuestas en el cronograma inicial. Se puede

consultar en el sitio https://www.anses.gob.ar/consulta/calendario-de-pagos

Alternativas del Banco Nación

– La entidad indicó que todos los jubilados o beneficiarios sociales que posean su

tarjeta de débito tienen que evitar concurrir a las sucursales. Estos clientes pueden

abonar sus consumos con la tarjeta o efectuar sus pagos de servicios a través de

internet en www.bna.com.are ingresar a Home Banking.

– Quienes necesiten retirar su tarjeta pueden hacerlo en las cajas habilitadas.

– Las gestiones de blanqueo de claves pueden hacerse desde sus casas a través de

la web www.bna.com.ar o de la aplicación del banco en su teléfono celular.

– La extracción de dinero puede realizarse en cualquier cajero durante las 24 horas,

los siete días de la semana, sin ser necesario concurrir el día de cobro.

– Los clientes del Nación podrán realizar extracciones de hasta $ 30.000 en las

terminales propias.

– El Banco Nación garantizó la reposición de efectivo en su red de cajeros a través de

un importante operativo.

– Para más información, el Banco Nación puso a disposición de sus clientes el teléfono gratuito 0810-666-4444 o través de la web www.bna.com.ar