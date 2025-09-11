El intendente de Los Altos, Raúl Barot, anunció la puesta en funcionamiento de la nueva obra de alumbrado público en Av. Malvinas Argentinas, Barrio Churqui, donde se realizó el recambio de 40 luminarias tradicionales por modernas luces LED.

“Con esta intervención seguimos sumando seguridad y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, garantizando una mayor visibilidad en horas nocturnas”, destacó Barot.

La gestión municipal continúa avanzando con el plan de modernización del alumbrado público en distintos puntos de la jurisdicción.