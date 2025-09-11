El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Alfredo Marchioli, expresó fuertes críticas al proyecto de reglamento impulsado para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.

En declaraciones a la prensa, el legislador señaló que el documento “contiene muchas deficiencias” y genera “una superestructura que se aleja del objetivo principal del organismo: proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles omisiones o abusos del Estado”.

Marchioli advirtió que el reglamento que hoy para nada viene a cumplir con el propósito con el que fue creado y carece de herramientas de participación y control ciudadano. “No prevé audiencias públicas y las audiencias públicas son extremadamente necesarias para la participación de la sociedad en ámbitos como la contratación o la concesión de los servicios públicos, las tarifas”, puntualizó.

En esa línea, remarcó que la propuesta se orienta a convertir la Defensoría “en un ministerio más” y no en un organismo con un rol distinto y fundamental: “Para hablar en criollo, hay una cuestión de querer construir un ministerio más, cuando la Defensoría tiene un rol y un propósito totalmente diferente que es resguardar, preservar y defender los derechos que puedan ser vulnerados”, dejó en claro el Diputado.

Asimismo, informó que la Comisión Bicameral se reunirá la próxima semana para analizar el reglamento y adelantó que la UCR presentará propuestas para garantizar “un funcionamiento institucional transparente”.

“Vamos a llevar propuestas para garantizarle a los catamarqueños que tengan una institución que realmente defienda su derecho y no que esté blindando al poder”, sostuvo.

«Esto no es un ministerio» aclaró Marchioli considerando la necesidad de concursos internos para que en función de la idoneidad y experiencia puedan ocupar los lugares y que no sea el propio Defensor -puesto a dedo- quien tenga la atribución de poner a dedo los distintos roles.

Antes de finalizar, el Legislador dijo preocuparle que si la Defensoría funciona para ser un filtro político «vamos a detonar la última ventanilla a la que podemos recurrir los ciudadanos para que nos defiendan».