El Gobierno de Catamarca realizará este miércoles 10 de septiembre, a las 19:30 horas, el acto de inauguración de la nueva cancha multideportiva del Club Social, Cultural y Deportivo El Auténtico, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 1900, en el sector sur de la ciudad Capital.

Será el noveno club de la provincia donde se inauguran obras en el marco del Plan de Infraestructura Deportiva que impulsa el gobernador Raúl Jalil.

Las obras permitirán la práctica, formación y competencia de diversas disciplinas deportivas como handball, básquet, vóley, futsal, newcom y patín artístico. Además, se prevé un escenario de eventos deportivos, sociales y culturales, consolidándose como un punto de encuentro y desarrollo para toda la familia.

Se espera la presencia de las autoridades del club, socios, hinchas y autoridades gubernamentales.