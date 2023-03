Luego de una reunión con taxistas y remiseros, la Municipalidad de la Capital

autorizó el aumento de tarifa. Cabe destacar que los propietarios de taxis y

remises habían solicitado mediante nota al intendente Gustavo Saadi el aumento a

raíz de los incrementos que vienen sufriendo los distintos insumos.

En ese sentido, con la nueva actualización, primera de este año, la bajada de

bandera de la tarifa diurna será de 220 pesos, mientras que la nocturna será de

250 pesos.

Al respecto, Walter Brizuela, referente de taxistas y remiseros, comentó: “Tuvimos

una reunión con la secretaria del área, Mariela Romero, y con el abogado de

transporte público de tránsito y con la presencia de todas las asociaciones, la

federación de conductores, agencias de remises y de taxis, y pudimos llegar a un

consenso.

”La nota había sido presentada la semana pasada y anoche la reunión era para

definir sobre el monto del aumento y cuándo comenzaría a regir. En cuanto a

porcentaje, el aumento ronda el 36% de un 38% que nosotros habíamos pedido”,

indicó.

En esa línea, agregó que “el aumento en las tarifas quedaría de la siguiente

manera: la tarifa diurna queda en 220 pesos con una ficha de 18 pesos y la

nocturna queda en 250 pesos para la bajada de bandera, con una ficha de 21

pesos”. Cabe recordar que la tarifa nocturna rige de 22.00 a 6.00 en la Capital.

Sobre cuándo comenzaría a regir, Brizuela señaló: “Estamos trabajando en eso.

La secretaria Mariela Romero quedó comprometida para que mañana comiencen

los compañeros a precintar. Nosotros tenemos que hacer un trámite ante la

Municipalidad porque ellos son los únicos encargados en desprecintar las

ticketeras para que nosotros podamos ir a los talleres a programar con los nuevos

valores.

”Esto tiene que ver con todos los aumentos que venimos sufriendo: la semana

pasada aumentó el GNC, aumentó la nafta la semana anterior también y en lo que

va de estos dos meses, tenemos casi 13% de inflación. Nosotros aumentamos en

noviembre del año pasado, por eso siempre digo que esto es una actualización de

tarifa, no es un aumento, porque lamentablemente aumentamos la tarifa para no

perder tanto y poder mantener el servicio en óptimas condiciones”, aseguró.

Asimismo, indicó: “Este es el primer aumento que realizamos este año y, como

siempre digo, vamos a ir analizando a medida que vayan transcurriendo los

meses, a ver cómo se comporta la economía, porque el mayor porcentaje de

nuestro trabajo se lo están llevando hoy en día los insumos, nos está costando

mantener las unidades, comprar cubiertas, baterías y los repuestos en general que

están aumentando casi diariamente.

”Las primeras semanas la gente siente el impacto del aumento en las tarifas, hasta

que se da cuenta que no es mucho el aumento y por suerte estamos trabajando

bien, estamos recomponiendo la flota. En horarios pico siguen faltando los coches.

Pero se está trabajando con la secretaria Mariela Romero y demás para tratar de

recomponer de forma completa la flota”, afirmó.

Además, expresó que “ya son pocos los compañeros que no pueden salir a

trabajar, pero siempre se les está dando una mano, créditos blandos, alguna

prórroga, así que estamos trabajando mucho en eso”. “Aparte, se van a otorgar

más licencias de taxis y remises. La gente de Protección Ciudadana está haciendo

los estudios socioeconómicos de los postulantes, que son todos choferes con más

de diez años de antigüedad, para otorgarles nuevas licencias, y de esa manera se

va a recomponer una flota medio caída”.

“Tenemos 900 vehículos entre taxis y remises habilitados y deben estar circulando

alrededor de 800, es decir, hay un cupo que no está circulando por distintas

cuestiones”, subrayó.