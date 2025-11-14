Acercando los trámites del Estado a los vecinos y vecinas de distintos sectores de la Capital, el Registro Civil Catamarca continúa con los operativos del Móvil de Documentación Rápida.

Durante la jornada del martes 12 de noviembre y el miércoles 13, el dispositivo trabajó en el Este y el Oeste de la Ciudad, con una importante concurrencia junto al programa el Municipio en Tu Barrio.

En el barrio Romis Raiden, se concretaron 30 trámites de DNI, mientras que en la plaza Crisanto Gómez, en simultáneo con el Mercado Itinerante, se realizaron 43 trámites, consolidando así el alcance territorial del organismo.

Nuevo Operativo

En continuidad con el cronograma previsto, hoy viernes 14, el operativo se traslada al Norte de la Capital, donde atenderá desde las 16 horas y hasta las 19, en plaza La Esperanza, brindando servicios de documentación a todos los vecinos del sector.

Trámites disponibles y tarifas vigentes

En cada operativo, los ciudadanos pueden acceder a los siguientes servicios, conforme a las tarifas vigentes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER):

Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

Actualización de DNI (de 5 a 8 años y de 14 años): $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

Con estas acciones, el Gobierno de la Provincia y el Registro Civil reafirman su compromiso de acercar soluciones rápidas y eficientes, facilitando el acceso a la documentación en diferentes puntos de la Ciudad y el interior provincial.