Los días 3 al 5 y 10 al 12 de noviembre, se realizó un nuevo encuentro de la Catequesis de Inmediata Preparación al Matrimonio (IPM) de este año. En esta oportunidad, se desarrolló en la capilla Nuestra Señora de Fátima, perteneciente a la parroquia Inmaculado Corazón de María.

Trece parejas de novios integraron este grupo que se preparó para recibir el Sacramento del Matrimonio.

Recordamos que estos encuentros son organizados de manera mensual por la Pastoral Familiar y el Movimiento Familiar Cristiano.

El próximo se realizará del 1 al 3 y del 9 al 11 de diciembre en el salón de la parroquia San Nicolás de Bari, en el barrio La Viñita de Capital.