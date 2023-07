En una emotiva ceremonia realizada este miércoles, el intendente de la ciudad, Gustavo Saadi, lideró las festividades por el 340° Aniversario de la Fundación de San Fernando del Valle de Catamarca. El evento tuvo lugar en la emblemática y renovada plaza 5 de Julio, ubicada en el Barrio Autonomía.

La plaza fue testigo de un ambiente festivo y lleno de orgullo, donde los ciudadanos se reunieron para honrar y recordar el pasado histórico y rico patrimonio cultural de la ciudad.

Durante su discurso, el intendente Gustavo Saadi resaltó la importancia de este aniversario como una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados a lo largo de los años y renovar el compromiso de trabajar juntos hacia un futuro próspero y prometedor: “Es un día muy significativo para todos los que nacimos y vivimos en este lugar maravilloso. Nuestra ciudad, es nuestro hogar común, donde compartimos nuestras alegrías, tristezas, desafíos, sueños y esperanzas. Es una fecha para recordar y poner en valor nuestra historia, costumbres y tradiciones, y para homenajear a las personas que contribuyeron a hacer de la Capital, una ciudad mejor para todos y todas.”

“Como parte de esta gestión municipal, es una celebración muy especial porque podemos ver el progreso que hemos logrado juntos en estos tres años y medio. A pesar de momentos complejos como la pandemia y situaciones económicas difíciles, hemos podido salir adelante y cumplir muchas de las metas que nos propusimos al asumir. Hoy podemos decir que tenemos una ciudad más igualitaria e inclusiva, con más de 60 barrios que tienen los servicios básicos, somos una de las pocas ciudades del país que tiene casi un 95% de sus barrios con agua y cloaca; además a fin de año la Capital va hacer la segunda ciudad del país con 100% de luces led en sus calles.”

“Hemos invertido en hacer una ciudad más limpia y amigable con el medio ambiente. Hemos llevado adelante campañas de forestación y plantación de 10.000 árboles por año. El Punto Giro es un hito en la historia de nuestra ciudad, y hemos logrado embellecerla aún más con espacios públicos increíbles, para mí tenemos los mejores espacios públicos del país».

Además, agregó que “tenemos una ciudad que invita al turismo, me acuerdo que antes el visitante nos decía ¿qué pasa que la Capital no despega hacia el turismo? y hoy en día tenemos la visita de turistas de todo el país en nuestra ciudad y disfrutando de todo lo que le ofrecemos como el Pueblo Perdido, la Gruta, El Jumeal, entre otros lugares para visitar.”

También destacó los avances en infraestructura que han mejorado la calidad de vida de los habitantes, «este progreso se debe a un nuevo paradigma de gobernanza basado en la participación activa de los vecinos y vecinas en la toma de decisiones.” Asimismo, enfatizó “que esta forma de gobernar, independientemente del partido político en el poder, será difícil de revertir.”

El jefe municipal aprovechó para agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras municipales por su dedicación diaria, así como al sistema educativo municipal y al sector de salud por su destacado desempeño durante la pandemia. Asimismo, expresó su gratitud hacia los comerciantes, industriales, pymes, institutos profesionales y asociaciones civiles que contribuyen a hacer de Catamarca una ciudad maravillosa.

El jefe comunal, concluyó su discurso expresando «quiero hacer un llamado a todos los habitantes de Catamarca, sin importar su posición, a trabajar juntos para dejar una ciudad más próspera, con crecimiento y desarrollo, y sobre todo, más humana y tolerante para las futuras generaciones.”

El evento estuvo lleno de actividades culturales y artísticas que reflejaron la diversidad y el talento local. Hubo presentaciones musicales, danzas folclóricas, muestras artesanales y exposiciones históricas que deleitaron a los presentes y enriquecieron la experiencia de celebrar este aniversario tan especial.

Entrega de premios “San Fernando”

Antes de finalizar con el festejo del acto del aniversario de la ciudad, el jefe comunal, participó de la entrega de los tradicionales premios para reconocer a vecinos e instituciones que contribuyen al crecimiento de la ciudad.

Los premios destacan valores como el talento, la superación, la excelencia, la solidaridad y el esfuerzo, reconociendo obras, servicios y trayectorias significativas para los capitalinos. La premiación busca destacar aquellas características sobresalientes que hacen de cada uno de los galardonados un ejemplo a seguir en la historia de la ciudad.

Gran lanzamiento de la mesa de Centros de Estudiantes

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, participó del lanzamiento de la Mesa de Centros de Estudiantes, llevada a cabo en la sala Exequiel Soria del Cine Teatro Catamarca.

De este lanzamiento participaron 26 centros de estudiantes y 32 escuelas secundarias, tanto de los niveles públicos, municipal, nacional y privado. También estuvo presente el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho.

La idea de esta mesa es generar un espacio de debate y hacer visible entre todos los alumnos las temáticas que más quieran abordar, entre los que se destacan educación sexual integral, bullying, violencia en el noviazgo, entre otros. Esto permite a la municipalidad acordar con otras áreas el poder llevar talleres y distintas actividades a las escuelas.

En la presentación, Gustavo expresó que «es bueno que ustedes hoy en día tengan un centro de estudiantes que los represente, así puedan ayudar a sus compañeros y tener una educación de calidad, pero al mismo tiempo que exista Punto Joven que les permite a ustedes canalizar todas sus ideas y desde aquí se los ayuda para que las llevan a cabo.”

“Les quiero pedir a los jóvenes que no solamente ayuden a cada uno de sus compañeros, si no también que nos ayuden a ser una sociedad mucho mejor entre todos, por ejemplo, nos pueden ayudar con el medio ambiente sugiriendo ideas que podamos hacer en la ciudad mediante sus propuestas, para tener una capital más sustentable porque lo más contamina es el automóvil, por eso queremos una ciudad para los vecinos, no para el automóvil.”

También señaló: “ustedes tienen la oportunidad de estudiar, como así también los medios, pero hay muchos chicos que no tienen esa posibilidad. Hace poco tuvimos reunidos con los padres y madres de los chicos que viven en Bajo Hondo y nos comentaban que los días que el río crecía, no podían cruzar por el puente para asistir a clases a la escuela de Las Tejas, sería bueno que entre todos podamos hacer una campaña solidaria para ayudar a esos niños que no tienen todas las posibilidades.”

Para culminar comentó que «mucho se habla de la política y esto es política, que está para transformar la calidad de vida de las personas, por eso siempre le comento a los jóvenes que hay que involucrarse todos los días en la política. En su momento llegó mediante la política el boleto estudiantil gratuito, pero en el día de mañana, la política puede decir no hay más boleto estudiantil gratuito o decir se acabaron las escuelas públicas y ahora son todas escuelas privadas, y solamente van a estudiar aquellos que tienen los medios. Por eso les pido que se involucren, como lo están haciendo en los centros de estudiantes.”

Por su parte, el presidente del centro de estudiantes de la ENET 1, Aquiles Barrionuevo indicó: “me pareció una excelente idea la creación de este proyecto, porque uno conoce a los diferentes integrantes de los centros de estudiantes de la ciudad y podemos compartir ideas, trabajar en conjunto, mostrar las actividades que hacemos en nuestra escuela y ver las cosas que tenemos que mejorar”.

«Cuando fuimos al punto joven propusimos entre los diferentes centros de estudiantes, tener más actividades extracurriculares por que pasamos muchas horas en la escuela y buscamos renovar nuestra creatividad, por ejemplo, organizando la junta del saber», concluyó.