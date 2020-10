El infartante body blanco con el que Magui Bravi enloqueció a sus seguidores

23 octubre, 2020 1:07

Una vez más Magui Bravi compartió con sus seguidores en Instagram unas fotos que no pasaron desapercibidas y por las que le llovieron elogios.

Magui Bravi lleva una gran actividad en Instagram, donde, con más de 1,2 millones de seguidores, comparte permanentemente fotos que dejan boquiabiertos a sus fans. Es que a los 33 años, la actriz y bailarina es considerada por muchos como una de las mujeres más lindas de la farándula argentina.

En este caso, el jueves por la noche, la artista subió a esta red social dos fotos luciendo un body blanco y arrodillada frente a un espejo.

En la primera se la puede ver sonriendo, mirando hacia abajo y con la mano izquierda sobre la cabeza, mientras que en la segunda posó de cara al espejo y pintándose la cara.

Como era de esperar, sus fans no tardaron en llenarla de elogios. En solo 3 horas la publicación acumuló casi 20.000 likes y cientos de comentarios. Algunos fueron los siguientes: “Qué hermosa”, “Increíble”, “¿Cómo hacés para estar tan linda en todas las fotos?”, “No puede ser que estés tan preciosa”, “Qué belleza de mujer”, “Creo que te amo”, “Hoy es mi cumple, ¿me mandás un saludo?”, “Tremendo bombón” o “La mejor figura lejos”.

Hace algunas semanas, en una entrevista con Nicolás Magaldi, Magui Bravi sorprendió al revelar cuál fue la propuesta más insólita que recibió por redes sociales. Al igual que muchos famosos, la artista recibió muchos pedidos de canjes pero en una ocasión le hicieron una extraña solicitud.

“Lo más gracioso que me pasó -y digo ‘gracioso’ porque me sorprendió- es que me pidan fotos de mis pies. No son nada lindos mis pies pero tienen sus fans. No fue una sola persona la que me pidió”, aseguró.

