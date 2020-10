¿Estás listo para una nueva relación?: Elegí una flor y lo descubrirás.

23 octubre, 2020 1:01

Un nuevo test psicológico está robándose la atención de todos en las redes. Se trata de una prueba que te ayuda a descubrir si estás listo para una nueva relación.

En el último tiempo los test psicológicos han incrementado su popularidad en el ciberespacio atrayendo cada vez más la atención de millones de personas. Por estos días es total furor una nueva prueba viral, la cual te ayudará a descubrir qué tan preparado estás para tener una nueva relación.

Se trata de un test muy sencillo, que tan solo en instantes te revelará aspectos que desconocías de tu vida amorosa. Lo único que debés hacer es observar la imagen que te compartimos a continuación y elegir la flor que más te guste. Ahí lo sabrás todo.

Flor No 1:

Si elegiste la primera rosa significa que estás casi listo para encontrar un nuevo amor. Quiere decir que has superado varios obstáculos y por ello ahora tenés muy claro lo que te gusta y lo que no de una pareja. Lo único que necesitás para estar totalmente preparado para una relación formar es pasar más tiempo solo con vos.

Flor No 2:

¡Felicidades! Si escogiste esta flor es porque estás preparado para una relación seria. Has aprendido a sanar heridas y te has dado cuenta de que antes de pensar en estar con alguien , debes sentirte completamente bien con vos mismo. Te tomaste el tiempo necesario para mirar hacia dentro, por lo que ya tenés claro que amar a alguien es elegir a una compañía, sin depender de la misma.

Flor No 3:

Esto quiere decir que aún no estás listo para emprender una nueva relación, pues todavía hay aspectos que están pendientes por sanar. Quizás en el pasado hayas experimentado relaciones tóxicas o algo similar, y por esta razón aún no te has abierto al mundo. Si deseas una relación es porque te sientes solo.

El consejo es que te sumerjas en vos mismo y recuerdes que sos una persona que tiene mucho para dar en este mundo. Cuando estés con los pies completamente sobre la tierra, y firme, estarás preparado para una buena compañía.

