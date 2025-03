Música

La publicación, que no incluía ningún comentario, generó reacciones en redes sociales debido a la historia en común entre ellos.

En el clip, la cantante de 43 años aparece vestida con un bodysuit negro semitransparente, botas de gamuza del mismo color y un sombrero vaquero claro, mientras se mueve frente a una chimenea al ritmo de “Señorita,” una canción del año 2003.

Britney y Justin se conocieron en 2002 durante su participación en The Mickey Mouse Club. Un tiempo después empezaron su noviazgo y estuvieron juntos durante siete años.

En su libro The Woman in Me, publicado en 2023, Spears recordó que su primer beso con Timberlake ocurrió en una fiesta con una canción de Jackson sonando de fondo.

Esta no es la primera vez que la artista ha compartido videos en los que suena la música de su expareja: en 2020, publicó un clip bailando “Filthy” y escribió: “Sé que tuvimos una de las rupturas más grandes del mundo hace 20 años… ¡pero el hombre es un genio! ¡Gran canción, Justin!”, a los que Timberlake respondió en los comentarios con una serie de emojis de risa y aplausos.