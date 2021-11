El incendio en la zona alta de La Cébila del lado de la vecina provincia de La Rioja no da tregua a los bomberos locales, el monitoreo es permanente como los trabajos para evitar que el fuego ingrese a la jurisdicción de Catamarca. El incendio parece incontrolable para los bomberos riojanos, y ayer ante precipitaciones algunos focos pudieron atenuarse aunque no está extinto. Hasta ayer el fuego iba consumiendo unas 3.000 hectáreas.

Erick García, director de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, dijo a El Ancasti que la situación es preocupante no solo por las hectáreas consumidas sino por el daño que causa al suelo y el peligro latente de que avance para Catamarca. El trabajo es arduo desde el lado catamarqueño realizando maniobras de contrafuego para frenar el avance de los focos.

“Desconocemos el trabajo de La Rioja, lo que si no podemos arriesgar a nuestros bomberos en un sitio tan difícil, sabemos que están trabajando, pero no podemos intervenir de lleno, aunque estamos trabajando y colaborando de manera permanente. El avión hidrante sigue trabajando y no hay descanso por el temor de que llegue a la jurisdicción”, explicó.

Recordó el año 2003, cuando hubo un incendio de gran magnitud del lado de Catamarca que consumió 30.000 hectáreas en La Cébila, y que en el año 2017 otro foco incendió 16.000 hectáreas, siendo un desencadenante el alud del año 2018 que causó destrozos en la zona.

“La quema, la deforestación, la afectación que esto causa tarda años en recuperarse, por eso vamos hacer lo posible para que no llegue a Catamarca, allí está centrado nuestros esfuerzos. Son 3.000 hectáreas las que van, pero necesitamos resguardar nuestra zona, evitar que cruce a Catamarca”, resaltó el profesional en la materia.

Monitoreos tras la lluvia

En cuanto a la situación actual de los focos, ayer desde la Brigada de Lucha contra Incendios informaron que “después del avance de anoche de un sistema de masa de aire frío proveniente del sector Sudoeste, trajo inestabilidad, descenso de temperatura y precipitaciones en el Valle Central, Registrando en el Aeropuerto 14,0 mm y 5,0 mm en Fray Mamerto Esquiú. En el lugar del incendio se estima que las precipitaciones fueron entre 2 y 10mm, eso trajo alivio a todos los Brigadistas y Bomberos Voluntarios que vienen trabajando desde el 15 de noviembre. En esos momentos se están realizando monitoreos en el terreno y satelitalmente para determinar si la lluvia caída en el lugar fue suficiente para contener el incendio, en las próximas horas se podrá confirmar”, plasmaron en las redes en la tarde. n

Contrafuego

El cortafuego es utilizado para quemar vegetación en zonas más amplias y creando un fuego que logre avanzar contra el incendio, quemando el combustible en la trayectoria que, por su comportamiento, lleva el incendio. Cuando los dos fuegos se encuentran el incendio se extingue por carencia de vegetación combustible.