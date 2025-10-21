El actor, guionista y escritor Adrián Lakerman llega a Catamarca para presentar su más reciente obra, “Cómo pisar una cáscara de banana” (Editorial Planeta), un libro que propone un recorrido por los mecanismos del humor y por las formas en que la risa revela, con inteligencia y simpleza, mucho de lo que somos.

Nacido en el barrio de Boedo en 1984, Lakerman es un referente del humor contemporáneo. Guionista de televisión, comediante, podcaster e hincha de River, en 2019 creó “Comedia”, el podcast que marcó el inicio de su camino como investigador y divulgador del humor. Desde entonces desarrolló otros proyectos como “Humor en serio” y “Un mundo maravilloso”, y participó en programas de streaming como “Últimos Cartuchos” y “Gelatina”. Además, cocreó y coprotagoniza la obra teatral “Un barco llamado Loperman” y recientemente inició su carrera como actor en una serie de Netflix.

Sobre el libro

En Cómo pisar una cáscara de banana, Lakerman analiza el humor desde adentro: con la mirada de quien lo crea y al mismo tiempo lo estudia. El prólogo, firmado por Pedro Saborido, celebra esa doble condición de “perro y veterinario” que caracteriza al autor, y el libro incluye ilustraciones de referentes como Maitena, Rep, Martín Garabal, Liniers, La Cope, Alexis Moyano, Alejandra Lunik y Darío Adanti, entre otros.

La presentación se realizará el jueves 7 de noviembre a las 20 hs, en la Sala Ezequiel Soria del Cine Teatro Catamarca, en el marco de la 17º Feria del Libro que tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre en la capital catamarqueña. La entrada será libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.