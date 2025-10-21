El candidato peronista a concejal de Fuerza Patria, Darío Ramírez, anunció una de sus principales propuestas para el departamento Valle Viejo, la puesta en marcha de un programa integral de formación y apoyo a nuevos emprendimientos, destinado a fortalecer el empleo local y brindar oportunidades a los vecinos que hoy no cuentan con una fuente de ingresos estable.

El proyecto contempla capacitaciones específicas y líneas de financiamiento para acompañar a quienes buscan iniciar su propio negocio o incorporarse al mercado laboral, con una mirada enfocada en la producción chacarera y el desarrollo económico regional.

Ramírez adelantó que el programa será incorporado al Presupuesto 2026, con el objetivo de garantizar su implementación desde el inicio de su gestión. “Yo también estuve sin trabajo y salí adelante gracias al emprendimiento que armamos con mi esposa. Quiero devolverle la esperanza y la confianza a la gente. Voy a estar al lado de ellos para que también puedan salir adelante”, expresó el candidato.

Con esta propuesta, Fuerza Patria reafirma su compromiso con un Valle Viejo productivo, inclusivo y con igualdad de oportunidades para todos sus habitantes.