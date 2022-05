Ante el incremento de consultas por problemas respiratorios, las autoridades

sanitarias decidieron que el Hospital de Niños “Eva Perón” pase a ser una unidad

centinela, programa de vigilancia nacional para saber qué tipo de virus está

circulando.

En ese sentido, la doctora Patricia Carrizo, en diálogo con Radio Valle Viejo,

comentó: “En Catamarca también se está viendo lo que está pasando en el país,

que hay un aumento de consultas por guardia de niños con patologías

respiratorias, ya sea bronquiolitis, bronquitis, neumonía, enfermedad tipo influenza.

”Para eso, el Hospital de Niños pasa a ser unidad centinela dentro de lo que es un

hospital pediátrico de la provincia, para hacer la vigilancia de virus respiratorios de

casos leves a moderados. Esto sería tomar muestra de todos los chicos que se

presenten con estos síntomas por guardia para saber qué es lo que está pasando

a nivel provincial, qué virus circula”, señaló.

En esa línea, Carrizo agregó que “lo que pasó en estos dos últimos años, como

tuvimos la pandemia por Covid, este virus desplazó a los virus estacionales que

uno está acostumbrado a ver en esta época”. “Sumado al aislamiento, a la no

presencialidad en las escuelas, hizo que bajen muchísimo las consultas por

enfermedades respiratorias en niños en estos dos últimos años.

”Con el regreso a las escuelas y con la disminución de casos por Covid, desde

principio de año se empezó a ver un aumento de casos de enfermedades

respiratorias por el virus tipo influenza, que es la gripe. Y ahora estamos

empezando a ver consultas y aislamiento de virus respiratorio sincitial”, indicó la

profesional.

También comentó que “este incremento lo empezamos a ver en el último mes”. “En

marzo ya se duplicaron las consultas por guardia, así también en el mes de abril.

Así que se está viendo un aumento en las consultas, no casos graves, pero sí un

aumento de consultas y de internación también por estos motivos.

”Por eso es fundamental, como mensaje para la sociedad, que se siga con las

medidas adoptadas para Covid, tanto con el lavado de manos, el uso de barbijo y

principalmente no llevar a los chicos a las escuelas enfermos, de ese modo un

cortaría esta cadena”, aseguró.

Asimismo, la doctora Carrizo dijo que “la estrategia local es que el Hospital de

Niños pasa a ser unidad centinela, de ese modo se incrementa la vigilancia para

saber qué es lo que está circulando; para saber qué está pasando es importante

hisoparse”.

“Entonces, a todos los casos leves a moderados que concurran por guardia se los

va a hisopar para saber qué es lo que está circulando. Será a partir de hoy -por

ayer-, porque esto es un programa en el que se viene capacitando desde la

semana pasada para ser parte de un programa de vigilancia a nivel nacional”,

remarcó.

Sobre lo mismo, destacó: “En el Hospital de Niños siempre se hisopó a los

pacientes internados, sean moderados o graves, para saber lo que circula; y de los

pacientes ambulatorios o leves, se hisopaba a aquel que tenía factores de riesgo.

El hecho de pasar a ser una unidad centinela es para vigilar en todos los casos

leves que consulten por guardia, justamente para saber qué es lo que circula y así

emitir recomendaciones.

”Esto no es obligatorio. Por supuesto que se les ofrece a los padres realizarse el

hisopado. Es para pacientes con síntomas leves a moderados de enfermedad tipo

influenza, de bronquiolitis o neumonía. Esto se hace en el Hospital de Niños, pero

tengo entendido que en el Hospital San Juan también se va a hacer en adultos,

pero con factores de riesgo”, subrayó.

Además, Carrizo apuntó que “de todos modos, como son virus respiratorios, las

recomendaciones siguen siendo las mismas que veníamos adoptando para el

Covid: el lavado de manos, el uso del barbijo, también completar los esquemas de

vacunas, que hemos visto que bajaron mucho las coberturas de vacunas de

calendario.

”A propósito de esto. En el tema de las hepatitis sabemos que, como obligatorias y

gratuitas, tenemos dos vacunas que son la vacuna contra la hepatitis A y contra la

hepatitis B. Entonces es fundamental que todos los tutores revisen las libretas

sanitarias para ver si está faltando alguna vacuna”, indicó.

Por último, en cuanto a la sintomatología, la doctora Carrizo detalló que “los

motivos de consulta son fiebre, enfermedad tipo influenza, que es esa fiebre con

dolor articular, dolor de garganta, dolor de cuerpo”. “En los más pequeños,

bronquiolitis, que es la fiebre con dificultad para respirar, tos. Están apareciendo

casos de náuseas, vómitos, diarrea. En este sentido hay que estar atentos por la

alerta de las hepatitis de origen desconocido”