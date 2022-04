La fortuna de las bolillas determinó que Argentina sea parte de Grupo C del Mundial de Qatar y compartirá la zona con Arabia Saudita, México y Polonia. El combinado de Lionel Scaloni tendrá su primer partido el 22 de noviembre ante Arabia Saudita en el Lusail Stadium.

En caso de avanzar en el certamen, sus rivales en los octavos de final saldrán de la zona D que componen Francia, el repechaje de Conmebol vs. Asia (Perú vs. Emiratos Árabes/Australia), Dinamarca y Túnez.

Si bien la FIFA publicó en la previa un cronograma de los partidos, el cual ya deja el camino de la Selección marcado, minutos después del sorteo abrió la puerta a que existan algunas modificaciones en el corto plazo: “El calendario actualizado se publicará en FIFA en cuanto se hayan confirmado los estadios y horarios de los partidos”.

A la Albiceleste le tocó un grupo accesible, al menos dentro del panorama que ofrecían los bombos. Debutará frente a Arabia Saudita, y del copón 2 le tocó México (el 26/11), evitando enfrentarse a los más poderosos (como Alemania), aunque no hay que desdeñar el poderío de los aztecas, dirigidos por un viejo conocido: el Tata Martino. Y el tercer adversario resultó Polonia (el 30/11), el equipo que tiene como bandera a Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich que, justamente peleó con Lionel Messi los premios a mejor futbolista de 2021: la Pulga obtuvo el Balón de Oro y el polaco, el galardón The Best que entrega la FIFA.

La delegación, que encabezó el DT Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico (Walter Samuel, Roberto Ayala, el preparador físico Luis Martín y Pablo Aimar) y Claudio Tapia, presidente de la AFA (junto a otros directivos como Luciano Nakis y Víctor Blanco, empleados y administrativos se marchó conforme, pero con cautela, sin subertimar a los rivales. En un Mundial, saben sus integrantes, puede ser un grave error.

LA AGENDA DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL

• FECHA 1:

Martes 22 de noviembre

16hs: Argentina vs. Arabia Saudita (Lusail Stadium)

• FECHA 2:

Sábado 26 de noviembre

10hs: Argentina vs. México (Educación City Stadium)

• FECHA 3

Miércoles 30 de noviembre

16hs: Argentina vs. Polonia (Lusail Stadium)

COMPARTE

La entrada El grupo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022: días, horarios y estadios de los tres partidos se publicó primero en Informate Catamarca.