Ayer, en el marco de la conciliación obligatoria con la intersindical docente, el

Gobierno presentó como propuesta salarial que los docentes se adhieran a la

paritaria nacional. Desde los gremios docentes indicaron que la propuesta será

consultada con las bases para luego hacer una devolución en la próxima

audiencia, fijada para el 22 de septiembre.

Desde Sidca señalaron que la propuesta salarial ofrecida por el Gobierno es

adherir a la pauta nacional, sin cláusula gatillo. Consiste en 24,27 % en

septiembre, 12,12 % en noviembre y 5,17 % en diciembre. Esto que sumaría un

total de 81.99 % para el presente año.

Paritaria nacional docente

El Gobierno Nacional se encuentra en diálogo con los docentes para llegar a un

acuerdo sobre los aumentos hasta fin de año. Los incrementos aproximados se

estiman en tres tramos con los gremios docentes. Para el mes de septiembre, 24

%; en noviembre, en 12% y en diciembre un aumento del 5 %.

La propuesta de adherirse a la paritaria nacional fue anunciada por la ministra de

Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria.

En ese sentido, Soria destacó: “Desde el Ejecutivo sostuvimos todo el año

reuniones con la intersindical docente. La propuesta de que los salarios estén

sujetos a la paritaria nacional es un ofrecimiento que busca garantizar el normal

dictado de clases”.

Además, mencionó que, ante la propuesta, la intersindical docente no confirmó

una posición al respecto, sino que discutirán con sus bases de afiliados y

comunicarán en los próximos días si se acepta o no.

Por su parte, el director de Inspección Laboral, Diego Romero, en diálogo con El

Esquiú Play comentó: “Se llevó a cabo la segunda audiencia de conciliación entre

la intersindical, Educación y Trabajo y en ese marco el Ejecutivo, a través de la

ministra de Trabajo, presentó una contrapropuesta la cual será analizada por los

gremios. Se hará la consulta a las bases y para la próxima reunión que quedó

fijada para el 22 de septiembre traerán una respuesta sobre la propuesta.

”Después no solo está la cuestión salarial dentro de la conciliación, sino también

cuestiones estrictamente de la actividad docente, que también se está discutiendo,

y como dirección vemos una intención de encontrar un consenso”, afirmó.

Cabe recordar que en reunión anterior la intersindical docente había ratificado el

pedido por un 40% de recomposición salarial, flexibilizándolo en dos partes, 20%

en septiembre y 20% en octubre, con revisión de cláusula gatillo.

El secretario general de Suteca, Juan Godoy, comentó: “Para nosotros, esto de

adherirnos a la paritaria nacional es insuficiente. De igual forma, desde la

intersindical se decidió llevar la propuesta a las bases para que sea analizada y

llevaremos nuestra opinión para la próxima reunión.

”Esperemos que tengamos una solución con respecto a lo salarial y también en lo

pedagógico, ya que hay muchos temas aún por dilucidar, como es la jornada

extendida y demás”, señaló.