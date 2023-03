EL MINISTRO DE GOBIERNO SE REUNIRÁ EL LUNES CON EL INTENDENTE Y EL PRESIDENTE DEL CONCEJO

Gran parte del arco político catamarqueño manifestó su repudio.

Luego de que no asuma la concejal electa Ivana Ferreyra, el Gobierno Provincial tomó nuevamente participación en el conflicto del Concejo Deliberante de la localidad de Icaño y aseguran que harán lo posible para que pueda asumir el próximo jueves en la primera sesión ordinaria del año.

A pesar de que el tema estaba incluido en el orden del día de la apertura de sesiones del día jueves, el cuerpo de concejales decidió establecer un cuarto intermedio y así la asunción de Ferreyra fue nuevamente postergada.

El ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, habló en medios radiales y comentó que tomó participación en la pugna. “Hay una autonomía municipal y de los legislativos municipales que nunca hay que perder de vista. Nosotros hemos tomado participación para tratar de mediar en este conflicto, tratamos de ponerle paños fríos para que se pueda llegar a buen puerto”, dijo el funcionario provincial.

Además, Miranda brindó detalles de su participación: “Estuvimos reunidos con el Intendente y la recibimos a la concejala electa, acompañado por la red de concejalas. Primero queríamos saber qué piensa Ivana. Esto nace de una supuesta incompatibilidad que le atribuyen porque ella es vicedirectora de un establecimiento educativo. Hicimos las consultas con el Ministerio de Educación y nos confirmaron que un cargo de esa dedicación no es compatible con su cargo. Pero para que se produzca la incompatibilidad tiene que producirse la asunción de la legisladora. El Concejo no tiene la facultad de juzgar la incompatibilidad o de no dejar asumir a un legislador. El fallo de la Corte es claro y se le pide al presidente del Concejo que de inmediato le tome juramento.

”Todos dimos nuestro parecer y le dijimos que le vamos a dar todo nuestro respaldo. Nosotros estamos tratando de acercar a las partes. Como gobierno, no tenemos ningún tipo de interés. El día lunes mantuvimos una reunión y el presidente del Concejo Deliberante nos dijo que no está notificado de la resolución de la Corte. Si no se da cumplimiento al fallo de la Corte, las penalidades van a recaer sobre el presidente del Concejo. Es él quien tiene la responsabilidad de hacer cumplir el fallo”, agregó Miranda.

El ministro aseguró que “el Gobernador ha manifestado el deseo de que la concejala pueda asumir”. “Me imagino que tendrá que asumir la semana que viene en la primera sesión ordinaria”.

Sigue la lucha en la Justicia

En el día de ayer, el representante legal de la concejal, el letrado Acuña, presentó una denuncia penal contra los concejales y contra el presidente del Concejo, participantes que impidieron la asunción, y aseguró: “Si el ministro de Gobierno no nos puede dar las garantías de que él va a hacer cumplir la ley, las gestiones que estén a su alcance para que una orden judicial se cumpla, la verdad que quedamos en un estado de indefensión”.

El respaldo de Guerrero

Una de las primeras dirigentes en referirse al tema fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, quien viene insistiendo en que Ferreyra es “víctima de la violencia política” y en que hay un “machirulismo político”.

Durante la jornada de ayer, Guerrero solicitó que se sancione a los concejales y sostuvo que “negarle a una mujer el ejercicio pleno de sus derechos políticos es violencia política”.

“A menos de 24 horas del Día de la Mujer se consumó un nuevo atropello a los derechos de una mujer de la política. El Concejo Deliberante de Icaño no incorporó a Ivana Vanesa Ferreyra en su banca de concejala electa por voluntad popular y reconocido su derecho por la Corte de Justicia. ¡Estamos hartas del ninguneo y avasallamiento a que desde hace un año someten a la compañera Ivana! Pero también estamos hartas de la violación sostenida de sus derechos y del derecho del pueblo de Icaño a ser representado en su órgano deliberativo municipal por la mujer que eligió en las urnas”, posteó la presidenta de la cámara baja en su cuenta de Facebook.

“Estamos hartas de la vulneración de la Constitución, de la ley y del incumplimiento de la sentencia judicial dictada por la Corte. Quisiéramos saber si los miembros del Concejo se encuentran o no capacitados en perspectiva de género. Evidentemente no.

¡Exigimos que le den su banca! ¡Basta ya del machilurismo político! ¡El incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por parte de los concejales de Icaño debe ser sancionado!”, finalizó.

Las concejalas dicen ¡basta!

La Red Provincia de Concejalas de Catamarca emitió un comunicado titulado: “Decimos basta ante el avasallamiento y la violencia política perpetrada hacia la concejala Ivana Ferreyra”. Además, la Red se pregunta: “¿Cómo podemos conmemorar 40 años de democracia si los derechos de una persona electa por el pueblo están siendo violados?

”Nosotras no nos cansamos y llegamos para quedarnos. Queremos construir una democracia igualitaria y para lograrlo, sabemos que tenemos que poner el cuerpo en cada territorio de esta provincia y del país. Compañera Ivana, no estás sola, estamos comprometidas con tu lucha, que también es nuestra”, explican en el comunicado oficial.

Piden la intervención provincial al municipio de Icaño

El diputado provincial de la UCR, Luis Lobo Vergara, se reunió con Ferreyra y expresó en sus redes: “La manipulación de las instituciones es una marca registrada del sistema de gobierno del Frente de Todos. La única verdad es que Ivana no asume porque ellos no quieren, teniendo legitimidad para hacerlo”, expresó el legislador.

”En este sentido, desde el radicalismo vamos a solicitar la intervención provincial del Municipio de Icaño, ya que en función del Art. 254 de la Constitución, están dadas las causales para proceder a fin de asegurar la Constitución de sus autoridades”, manifestó Lobo.

Fuente: El Chasqui Digital