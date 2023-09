Ayer, nuevamente, los trabajados representados por el “Frente de Trabajadores

Unidos Estatales” volvieron a salir a la calle para hacer sentir su rechazo a la

política salarial por parte del Gobierno de Catamarca.

El recorrido por el centro capitalino tuvo una importante concurrencia de

trabajadores estatales de diferentes reparticiones. En el trayecto fueron haciendo

sentir su reclamo, al tiempo que cuestionaron a los gremios que representan a los

estatales.

Mauricio Hezze, uno de los referentes de “Trabajadores Unidos Estatales”, estuvo

encabezando la movilización y en diálogo con El Esquiú Play sostuvo que la

marcha se realiza para defender “los derechos y el salario de los trabajadores”, al

tiempo que indicó que al no haber sido escuchados tras la última movilización,

vuelven a la calle para ver si esta vez sí.

Seguidamente, precisó que todos los presentes son “automovilizados” y que “no

se le paga a nadie para que venga, cada uno con sus convicciones”. “Para

defender la dignidad de su familia están aquí. Eso lo hace muy valorable”.

Ya sobre el motivo de la marcha, Hezze dijo que el pedido sigue siendo el mismo,

para luego expresar que con una inflación anual estimada de más del 170%, al

grueso de empleados públicos “le han recompuesto un 58%”. En este punto,

destacó el acuerdo alcanzado por los gremios docentes, los cuales cerraron un

acuerdo por el 133%, al tiempo que lamentó que los estatales están “lejísimos” de

ese porcentaje.

En otro punto, el referente de los trabajadores estatales sostuvo que no hubo un

acercamiento con el Gobierno de Catamarca, dado que parece que “no los ven, no

los escuchan”, por lo que deben estar en la calle reclamando porque, según dijo,

“no les queda otra”.

Luego, dado que si realizan algún paro les pueden descontar a los estatales,

Hezze indicó que en el “cortísimo” plazo no está previsto este tipo de medidas,

además de que debe ser una medida consensuada con el resto de los gremios.

Ya frente al manifestante, Hezze cuestionó a los otros gremios, al decir que se

olvidaron de los trabajadores porque “la política salarial de Catamarca tiene un

único y exclusivo responsable y es el gobernador Raúl Jalil: no son los gremios,

menudos amigos, es él quien debe tomar la decisión política de recomponer los

salarios”, para luego recordarle al Gobernador el pedido de que “se blanquee el

100% de los bonos en negro, que hoy son 80 mil pesos”.

Otro de los que se expresó les apuntó a los gremios, al punto que les pidió

“llamarse al silencio”, para luego plantear que por el “escandaloso” acuerdo

deberían irse. Asimismo, indicó que para medir la inflación existen varias formas;

para aplicar un coeficiente y dejar actualizado, en este caso, el sueldo, solo existe

una sola forma, pero cuando lo quieren hacer de otra forma es porque “quieren

hacer trampa, porque quieren hacer algo ilegal”.

Claudia Martínez, referente del sector de salud, manifestó el “repudio” al acuerdo

firmado por los gremios estatales como ATE, UPCN, etc., al decir que por lo

firmado perdieron el 10% de los sueldos en blanco.