Música

El mercado NFT pretende convertirse en la “Fiebre del oro” propia del siglo XXI. Desde actores vendiendo sus voces como NFTs, hasta estafas millonarias en mercados que parecían ser prometedores; nadie quiere quedarse por fuera del juego a pesar de sus riesgos. Según ha reportado The Verge, Coachella, el popular festival de música de California, también se subió al tren del NFT. Ahora, con la compra de sus tokens no fungibles, obtendrás beneficios reales dentro del evento.

Con la compra de estos NFTs, Coachella ofrece, por ejemplo, “pases de por vida” para su festival. La organización ya ha preparado una tienda en línea en colaboración con FTX; en esta, podrás hacerte con tres colecciones distintas de NFTs que te permitirán acceder a diversas comodidades.

NFT (“Non-Fungible Tokens “- Token no fungibles ) es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único ; los no fungibles no son mutuamente intercambiables , se pueden entender como certificados digitales que garantizan la propiedad sobre gráficos, vídeos, textos o cualquier otro objeto digital.

Aquí se los puede conocer y adquirir :

https://nft.coachella.com

Son tres colecciones que saldrán a la venta a partir del 4 de febrero.

La primera colección, llamada Coachella Keys Collection, lo conforman 10 NFTS o tokens no fungibles que incluyen boletos de por vida al festival de música y acceso a experiencias virtuales “por siempre”.

Eso no es todo, ya que quienes tengan ese NFT de Coachella también tendrán acceso a las filas de adelante y una cena preparada por un chef famoso.

La segunda colección de Coachella estará conformada por 1,000 NFTS que pueden ser canjeados por un libro físico de fotos del festival.

Y la tercera colección de NFTS que venderá Coachella son 10,000 fotos icónicas del festival y “paisajes sonoros nunca antes escuchados”.

Por último, Coachella anunció que donará una porción de las ventas de sus NFTS a tres ONGS diferentes: GiveDirectly, Líderes Campesinas y Find Food Bank.

Melisa Erizaga