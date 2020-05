9 mayo, 2020 1:25

Laurita Fernández hizo una encuesta a través de Instagram y se sinceró con sus seguidores al contar que ve unos desagradables videos en esa red social.

“Es hora de sincerarnos”: Laurita Fernández confesó que es fanática de unos desagradables videos

La joven actriz y bailarina, Laurita Fernández hizo un divertido ida y vuelta con sus seguidores de Instagram. A través de esa red social reveló un extraño gusto. La propuesta consistía en que sus fans cuenten qué es lo que más ven en Instagram.

“Es hora de sincerarnos”: Laurita Fernández confesó que es fanática de unos desagradables videos

“Es hora de sincerarnos, total, es anónimo”, escribió Laurita Fernández en una publicación de Instagram Stories. “¿Qué es lo que más miran en IG”, preguntó.

“Es hora de sincerarnos”: Laurita Fernández confesó que es fanática de unos desagradables videos

Lo más divertido del intercambio virtual, fue que varios de sus seguidores y la actriz coincidieron en una desagradable práctica. Precisamente en ver videos de limpieza de granitos o puntos negros.

“Es hora de sincerarnos”: Laurita Fernández confesó que es fanática de unos desagradables videos

Cuando uno de sus seguidores contestó que venía videos de cómo se quitan los puntos negros o granitos, Laurita Fernández respondió: “Sos de las mías”. Aunque no tardó en sincerarse en que ella no se los quita. “Te juro que no me apreto nada yo mismo”, comentó la actriz.

Separada de Cabré

“Es hora de sincerarnos”: Laurita Fernández confesó que es fanática de unos desagradables videos

Hace unos días Laurita Fernández confirmó que se separó de Nicolás Cabré. Según dijo en Los ángeles de la mañana, el fin de la relación llegó mediante una videollamada, ante la imposibilidad de mantener una conversación formal debido a la cuarentena.

“Una noche lo hablamos de manera virtual, como se puede, y tomamos esa decisión. Por eso también dijimos de esperar a que todo esto de la cuarentena y la pandemia pase. Obviamente, lo hablaremos en persona y veremos cómo está cada uno para saber si tenemos ganas de seguir acompañándonos en este camino”, expresó Laurita.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá