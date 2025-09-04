El Gobierno de la Provincia, a través del Registro Civil, sigue acercando sus servicios a la ciudadanía para garantizar el acceso a la documentación y asegurar que cada catamarqueño pueda ejercer plenamente sus derechos.

A los exitosos operativos ya realizados, se suma un nuevo cronograma para los próximos días. El pasado lunes en el Parque Norte se hicieron 35 trámites; el martes en El Lindero, Aconquija se realizaron 98 DNI y 4 pasaportes, y en el Club Vélez Sarsfield se gestionaron 30 trámites; y finalmente, en la plaza 25 de Mayo de Chumbicha, junto al programa «Catamarca con Vos», se completaron 105 gestiones de DNI.

En los operativos se pueden realizar los siguientes trámites:

Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

Ahora, los móviles de documentación continuarán su recorrido según la siguiente agenda:

Jueves 4: Escuela Nº 126 del Barrio Apolo – 15 a 18 horas

Viernes 5: Barrio 80 Viviendas UOCRA – 15 a 18 horas

Sábado 6: Plaza Los Ceibos – 14 a 18 horas

Lunes 8: Club Deportivo Chacarita (Dermidio Galíndez 2669) – 16 a 19 horas

Con esta iniciativa, el Gobierno de Catamarca continúa sosteniendo el compromiso de permitir el acceso a las gestiones del Registro Civil para que los ciudadanos puedan tener sus documentos al día.

