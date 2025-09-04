El Gobierno de la Provincia, a través del Registro Civil, sigue acercando sus servicios a la ciudadanía para garantizar el acceso a la documentación y asegurar que cada catamarqueño pueda ejercer plenamente sus derechos.
A los exitosos operativos ya realizados, se suma un nuevo cronograma para los próximos días. El pasado lunes en el Parque Norte se hicieron 35 trámites; el martes en El Lindero, Aconquija se realizaron 98 DNI y 4 pasaportes, y en el Club Vélez Sarsfield se gestionaron 30 trámites; y finalmente, en la plaza 25 de Mayo de Chumbicha, junto al programa «Catamarca con Vos», se completaron 105 gestiones de DNI.
En los operativos se pueden realizar los siguientes trámites:
Nuevo DNI (todas las edades): $7.500
Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500
DNI para extranjeros: $14.000
Pasaporte común: $70.000
Ahora, los móviles de documentación continuarán su recorrido según la siguiente agenda:
Jueves 4: Escuela Nº 126 del Barrio Apolo – 15 a 18 horas
Viernes 5: Barrio 80 Viviendas UOCRA – 15 a 18 horas
Sábado 6: Plaza Los Ceibos – 14 a 18 horas
Lunes 8: Club Deportivo Chacarita (Dermidio Galíndez 2669) – 16 a 19 horas
Con esta iniciativa, el Gobierno de Catamarca continúa sosteniendo el compromiso de permitir el acceso a las gestiones del Registro Civil para que los ciudadanos puedan tener sus documentos al día.