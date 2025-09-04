Este jueves 4 de septiembre, se llevarán a cabo los actos centrales como cierre del Septenario en honor del Beato Mamerto Esquiú, con motivo del 4° aniversario de su Beatificación, en la parroquia San José de Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú.

Las celebraciones se desarrollan en el marco del Año Jubilar 2025, bajo el lema “Peregrinos de Esperanza”, y dentro del tiempo de preparación para celebrar el Bicentenario del Natalicio del Beato Esquiú, animados por el lema “El Beato Esquiú, pastor y peregrino, testimonio de santidad”.

El programa para esta jornada es el siguiente:

• 8.53 Repique de campanas en todos los templos.

• 17.30 Traslado de la imagen de la Virgen del Valle desde la Catedral Basílica por Ruta Provincial N° 41 hasta San José de Piedra Blanca.

• 19.00 Procesión alrededor de la plaza de San José, con las imágenes del Señor de los Milagros, la Virgen del Valle y el Beato Mamerto Esquiú

• 20.00 Santa Misa presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč.

• 22.00 Retorno de la sagrada imagen de la Virgen del Valle por ruta provincial N° 1 a la Catedral Basílica.

Para este miércoles 3 de septiembre

• 10.00 Micro radial en FM Estilo.

• 19.00 Exposición del Santísimo. Rezo del Santo Rosario y Septenario. Confesiones.

• 20.00 Santa Misa.

Tema: El Beato Esquiú, el obispo de la caridad sin frontera.

Se reza por las instituciones civiles: Dirección de Riego, Registro Civil, Agronomía de Zona, Agencia de PAMI y Juzgado de Paz.

Rinden su homenaje: Collagasta y Movimiento Familiar Cristiano.

Sectores: Barrios 32 y 56 Viviendas.

• 21.30 Velada Cultural en homenaje al Beato Mamerto Esquiú.

· En el templo franciscano de Capital

“Camino al Bicentenario”, la comunidad franciscana viene rezando el triduo en honor del Beato Mamerto Esquiú, por el 4º aniversario de su Beatificación, que se culminará este jueves 4 de septiembre, en el templo franciscano San Pedro de Alcántara, ubicado en calle Esquiú 550 de la ciudad capital.

Diariamente

• 18.30 Reflexión. Oración al Beato y rezo del Santo Rosario.

• 19.00 Santa Misa.

Este jueves 4, luego de la celebración eucarística se realizará la procesión a la Celda del Beato Esquiú.

Y posteriormente, el homenaje cultural en la plazoleta ubicada en el predio franciscano.