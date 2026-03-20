El Poder Ejecutivo de Catamarca informa que queda suspendida la actualización por IPC (correspondiente a la inflación de enero-febrero) prevista para el mes de marzo en los salarios de los funcionarios públicos comprendidos dentro del Escalafón General de la Administración Pública Provincial.

Asimismo, se especifica que la bonificación extraordinaria no se aplicará a los funcionarios.

Estas medidas se enmarcan en las decisiones adoptadas por el Gobierno provincial en materia de política salarial, priorizando la administración responsable de los recursos.