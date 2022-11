Tras meses de conflicto y luego de numerosas reuniones que se llevaron a cabo

con diferentes sectores que representan a trabajadores de Salud, el Gobierno

mejoró la propuesta de incremento salarial elevando el puntaje del adicional por

Responsabilidad Profesional.

En este sentido, para el Grupo A (profesionales médicos) se propone establecer

el adicional en 940 puntos, mientras que para los profesionales no médicos, en

800 puntos. A mediados de octubre, para este segundo segmento del Grupo A se

había ofrecido incrementar el adicional de 232 a 400 puntos, lo que implicaba

pasar de $11.372 a $19.608.

En cuanto al Grupo B, es decir técnicos, el Gobierno propuso elevar el adicional a

550 puntos. Cabe señalar que el mes pasado, la intención del Gobierno fue pasar

de los 100 puntos asignados al personal del Grupo B a los 285, lo que se tradujo

en elevar el adicional de $4.902 a $13.970.

En cuanto al Grupo C (administrativo) y Grupo D (choferes, telefonistas,

mantenimiento), a quienes se hizo extensivo el adicional, la oferta del Gobierno

ahora consiste en asignarles 430 puntos y 400 puntos, respectivamente. A modo

ilustrativo, en octubre se había ofrecido 230 puntos ($11.274) para el Grupo C y

205 puntos ($10.049) para el Grupo D.

Desde el Gobierno recordaron que durante los últimos meses se trabajó en una

gran mesa de diálogo coordinada por el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda,

que incluyó 18 reuniones con gremios, profesionales autoconvocados,

trabajadores del interior de la provincia, colegios profesionales y legisladores.

En este proceso, además de mejoras salariales, se incorporaron propuestas

diversas, se designaron nuevos jefes de áreas programáticas en algunos lugares

del interior provincial y nuevos directores en el Hospital San Juan Bautista y la

Maternidad y se estableció una agenda de prioridades para trabajar en conjunto en

los próximos meses. Así las cosas, con esta última propuesta el Gobierno apunta

a continuar avanzando en las negociaciones con el objetivo de solucionar el

conflicto con el sector de la salud pública.