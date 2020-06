13 junio, 2020 17:56

El padre de Jésica Cirio compartió un video con un polémico mensaje para su hija, donde le deseó que se cuide mucho y que tome conciencia.

El duro mensaje del papá de Jésica Cirio: “Sé que no están haciendo las cosas bien”

Después de que Martín Insaurralde confirmara que tiene coronavirus, Jésica Cirio se vio obligada a aislarse junto a su hija Chloé. Por el momento, la conductora argentina espera los resultados de los hisopados.

Ante la noticia, su padre Horacio, se mostró muy preocupado en un video que generó polémica. Don Cirio decidió dedicarle algunas palabras a su hija, para que se cuidara y tomara todas las medidas de precaución, que supuestamente no estaba cumpliendo.

“Sentí la necesidad de hacer este video que no es para utilizar la situación y hablar, todo lo contrario. Acá está en riesgo mi hija y mi nieta. Por intermedio de este video, porque no tengo otra manera de comunicarme con ellos, les quiero decir: ‘Hija, cuidate mucho. Sé que no lo haces, sé que no están haciendo las cosas bien. Por eso pasó lo que pasó, tenés una nena de dos años. Cuidala mucho. Son mi sangre y los adoro’”, comenzó a hablar el padre en un video que compartió este sábado.

“A pesar de las diferencias que podamos tener, no son momentos para hablar de eso. Eso cuando estemos todos bien y gozando de buena salud. Pero en este momento lo único que les puedo pedir es que se cuiden mucho, que tomes conciencia de que esto no es broma y por supuesto le deseo una pronta mejoría a tu esposo. Con toda sinceridad te lo digo. Fuera de todos los problemitas familiares que tenemos, este es un momento para decirles que espero que este todo bien. Les deseo de corazón que esté todo bien. Nada más, hija. Era lo único que quería decirte”, concluyó Cirio.

