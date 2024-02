Colorida ceremonia atrajo la atención de numerosos turistas

El desentierro del Pujllay convocó a ayer a un público entusiasta que se reunió en Casa de la Puna para vivir el festejo tradicional entre música, baile, harina y albahaca. La Comparsa Inti Raymi le puso arte y alma al ritual que forma parte del carnaval norteño.

La propuesta se enmarca entre las múltiples actividades que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital viene desarrollando desde inicios de febrero para que toda la familia, residentes y turistas, conozcan cómo se celebra el carnaval en Catamarca.

Roxana Molina y Fredy González son de Uruguay y ayer participaron de la ceremonia: «tuvimos la sorpresa de encontrarnos con este carnaval andino que me trae hermosos recuerdos porque yo nací en Barrancas adonde, antiguamente, se celebraba de una forma parecida. Se hacía el desentierro y entierro del diablo, con ‘máscaros’ como se les dicen allá a las máscaras y las comparsas con ropa tradicional de ‘gausho’. Las comparsas eran a caballo y los bailes con acordeón verdulero», comentó Fredy. «Desde hace cinco años que salimos a recorrer la Argentina en auto y esta vez queríamos conocer Catamarca porque me lo recomendaron en el trabajo, me dijeron era hermosa y que no me la podía perder. Amamos Argentina, siempre nos sentimos como si estuviéramos en casa», agregó Roxana.

El Pujllay

En pleno atardecer, las comadres de la Comparsa dirigida por Juan Segura, realizaron el ‘baile de las canastas» tras haber preparado las ofrendas para celebrar la Corpachada, con cuencos repletos de arroz, harina, pan, vino y frutos que luego, todos los presentes, fueron dejando en un hoyo en la tierra que representa la boca de la Pachamama. Recién entonces, el grupo pudo desenterrar al diablo del carnaval, un pequeño muñeco (Pujllay), que es el encargado de fecundar a la tierra, según las creencias nativas. El ritual marca el comienzo de los festejos, el dejar de lado las inhibiciones y por ello, el público comprometido con el legado ancestral se sumó al baile, usando hojas de albahaca, tirando harina y usando las típicas máscaras para ocultar la verdadera identidad. La fiesta continuará hasta el momento en que el Pujllay sea devuelto a la tierra que, en el caso de lo previsto por la Dirección de Cultura municipal, será el domingo 25, a partir de las 15 hs. en el Patio del Complejo Cultural Urbano Girardi. En dicha oportunidad se vivirá el final de los festejos, con la actuación de numerosos artistas y propuestas gastronómicas para despedir el carnaval hasta el próximo año. En el cierre de la jornada de ayer, el artista Néstor Pacheco deleitó con un repertorio folklórico tradicional que hizo bailar y cantar a los presentes.

Este fin de semana largo, La Casa de la Puna fue epicentro de numerosas propuestas como el taller de máscaras, juegos y animaciones de Chincho Poroto y La Rondarueda, los talleres de chayas y carnavalitos a cargo de la Academia Atahuyalpa Yupanqui y la denominada «Chayita» a cargo de la artista, docente y gestora cultural Mariángeles. Gracias a estas iniciativas, una gran cantidad de chicos conocieron el sentido del carnaval con raíz cultural, con la intención de revalorizar las costumbres norteñas para que perduren en las futuras generaciones.

Cómo siguen los festejos

Continuando con las actividades, esta tarde de lunes 12, en el Pueblo Perdido de la Quebrada el emprendimiento Tuy Alfarería dictará un Taller de Máscaras en Arcilla, de 17 a 18.30 hs. de carácter libre y gratuito (por consultas comunicarse al +54 9 3834 40-9101).

En tanto, mañana martes 13 se realizará un Taller de Habilidades y Juegos Ancestrales a cargo del Lic. Leo Faryluk, a partir de las 17 hs.. Dicha actividad será a la gorra.

Asimismo, de acuerdo a lo previsto por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Capital, también mañana, a las 18.30 hs. tendrá lugar el Carnaval en Plaza Soles, con la actuación de la reconocida cantante catamarqueña Nadia Larcher, entre otros artistas, talleres de danza, batucadas, juegos y mucha diversión. El miércoles 14, a las 19 hs. una novedosa propuesta se sumará a los festejos ya que se realizará el Carnaval Jazzero, a cargo de músicos que recorrerán las calles del centro, desde la Plaza 25 de Agosto a la glorieta de la Plaza 25 de Mayo, tocando swing, blues y rockabilly, junto a integrantes del Ballet Folklórico Municipal y demás bailarines invitados. El domingo 18, el carnaval llegará a la Plaza de Villacubas con actividades similares a las de los otros paseos públicos, el horario del Carnaval en Villa cubas, el próximo domingo . Será a partir de las 18.30 hs.. y el domingo 25, se llevará a cabo el cierre de los festejos, a partir de las 15 hs., en el Patio del Complejo Cultural Urbano Girardi.

Cabe destacar que la agenda con las propuestas para disfrutar del carnaval y el resto de las actividades culturales, recreativas y turísticas en la Capital se encuentra, de manera detallada con horarios y guías, en la web oficial: www.sfvc.travel.