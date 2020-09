El descargo de Christian Petersen tras el polémico final de “El gran premio de la cocina”

13 septiembre, 2020 0:07

Christian Petersen hizo un fuerte descargo luego del polémico final de “El gran premio de la cocina”. Habló de los participantes de esta octava temporada.

Mientras Christian Petersen anunciaba que Matías Mitolo era el ganador de “El gran premio de la cocina” y se le adjudicaban 400 mil pesos como premio, la participante Dana Martucci, quien ocupaba un segundo puesto, se retiró del estudio.

La propia concursante dijo lo duro que fue la experiencia de estar detrás de un jurado. La presión y el desgaste la llevó a sentirse ninguneada. Poro Christian Petersen y Felicitas Pizarro, los jurados del certamen, hablaron de todo lo ocurrido en la final de la octava temporada de “El gran premio de la cocina”.

Uno de los que se demostraron más ofendidos fue Christian Petersen. “Me imagino que quizás ella pensó que había ganado, pero la verdad que Matías fue mejor. Un gran campeón que no merecía que no lo saluden. Una lástima que se haya enojado: llegó a dos finales cocinando muy bien, con bastantes consejos, ayuda y asistencia del jurado porque nos encanta que cocinen cada día mejor. Podés ver el vaso vacío o el vaso lleno”, dijo el jurado.

El chef también habló sobre la actitud de Dana, al irse sin felicitar al Matías, su contrincante. “No por mí, sino por el ganador, que la rompió. Cocinó mejor que ella, que se superó y también hizo un gran esfuerzo. Me molestó por la producción, que trabaja muchísimo, y porque todos nosotros, tanto el jurado, como la producción y la conducción, somos accesibles para poder entablar un diálogo constructivo y resolver o aclarar cualquier duda”.

Vale recordar que luego de irse del estudio, Dana se manifestó sobre lo ocurrido. “Vayan ustedes a fumarse el boludeo y el descanso. En un momento sienten que son graciosos por estar atrás del jurado y tener el poder. Y boludearte con que saliste segunda y hablar mal de tus platos y de tus cosas. Como si ellos no se equivocaran y tuvieran toda la vida resuelta. Hace un montón que no los veo cocinar”, dijo.

Y agregó: “Estaría bueno que el respeto sea de nosotros como también de ellos. Siempre corro a Mauricio Asta de esto. Yo también me presté a estar ahí. Ya está: me sirve de experiencia y no lo volvería a hacer nunca. Voy a mirar Floricienta ahora, que dicen que está buenísimo y tiene mucho más rating”.

Fuente: El Trece

