El «Consejo del Salario» reactivó la interna sindical

“Esto viene de hace rato, pero Burgos sigue haciendo de las suyas. ¿Qué va a ser? Nosotros somos gremios representativos y seguimos trabajando por la gente y con los recursos que tenemos. El quiebre ya es público y manifiesto», dijo.

«La gente no va a quedar desamparada de ninguna manera, porque nosotros tenemos nuestra agrupación con más de 28 gremios legalmente constituidos o con personería gremial, no como el otro sector que tiene gremios que no tienen papeles”, apuntó la titular de UPCN.

En ese sentido, destacó que la agrupación Azul y Blanca tiene “un diálogo abierto con el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y vamos a seguir trabajando con mucha fuerza y con muchas ganas y seriedad por la gente”.

Espeche recordó que esta reunión en la que se decidió la creación del “Consejo del Salario” se dio cuando Gladys Moro (APUNCA) y Nancy Agüero (UDA), en representación de la agrupación Azul y Blanca de la CGT, participaban de la marcha en reclamo por celeridad en la investigación del crimen del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, quien era titular de UTHGRA.

Solicitada

En una solicitada, Moro también cuestionó la convocatoria. “Una rara sociedad es la que sigue mostrando el Gobernador con un sector de la CGT, dejando de lado a nuestra agrupación”, criticó. Además, recordó que ya tuvieron diferencias dentro de la central obrera.

Sin mencionar a Burgos en ningún momento, la referente de los trabajadores no docentes de la Universidad hizo referencia a la figura de un “cumpa cegetista, que año tras año sigue en decadencia, sin representación alguna, tal como queda referenciado en cada reclamo de sectores de la salud”.

Además, Moro hizo referencia a un “sello vacío y minúsculo grupo de gremios que solo suman para la foto”.

“Como decía Perón, ‘si quieres que algo no funcione, crea una comisión’. Los convocados no pueden solucionar los problemas de su propia actividad y los reúnen para que se manifiesten por otros sectores”, finalizó.

Pedido a los municipios

Por otra parte, Espeche explicó que UPCN pidió en los municipios un aumento del 40%, tal como se planteó a la Provincia, y pidió mayor responsabilidad de los intendentes. “De alguna forma tiene que ver la cuestión de sus finanzas. La Provincia los está ayudando mucho, según los informes que manda la Provincia siempre, y llama la atención ver municipales que cobren $60.000 en algunos casos, a veces menos. Los intendentes siempre están manifestando que la coparticipación no les alcanza, que la Provincia los tiene que ayudar”, reclamó.

“La verdad que nosotros quedamos con una incertidumbre tremenda. El Gobierno nos dice que los ayuda mucho, los intendentes dicen que no alcanza. No sabemos si alguien falta a la verdad o dónde se pierde la plata, capaz que por la ruta 40 o en la Cuesta del Portezuelo, pero se pierde porque a los municipales no llega”, lanzó.