Para la Municipalidad de la Capital no hay nada más que se pueda hacer en el marco de las protestas que encabeza el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales: ya denunciaron al secretario general del gremio por la obstrucción del libre tránsito, y consideran que esto está en manos de la Justicia, como los futuros cortes en manos del Gobierno de la Provincia. Como todos los servicios se están prestando con normalidad, no está en los planes pedir la conciliación obligatoria. Ayer, el SOEM cumplió el quinto día de protestas.

Mientras el gremio que conduce Walter Arévalo volvió a protagonizar cortes por toda calle Salta, Maipú y otras arterias importantes de la Capital, la Municipalidad concluyó en que el futuro del conflicto está en manos de la Justicia y el Gobierno de la Provincia, y tras varios días de analizarlo decidió que no presentará ninguna queja ante la Dirección de Inspección Laboral.

El intendente Gustavo Saadi había señalado el lunes que los cortes de calles y la libre circulación “son cosas que dependen del Gobierno de la Provincia”, y explicó que el municipio hizo las denuncias y “para eso está la Justicia”. “Mi responsabilidad es brindar los servicios y se están brindando”, señaló Saadi. En esa línea, el secretario de Gobierno, Gustavo Aguirre, confirmó que ante esta situación la Municipalidad no hará nuevas

presentaciones y dejará que actúen los organismos que corresponden.

Aguirre explicó que el municipio está dispuesto a conversar con el SOEM sobre un incremento salarial, pero el gremio pone como condición la reincorporación de los precarizados que fueron desvinculados tras los episodios de violencia que se vivieron en Higiene Urbana. Por tal motivo, no avanzan las negociaciones porque el Ejecutivo considera que el gremio no tiene jurisdicción sobre los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad

Trabaja, que el SOEM está actuando “siempre al margen de la ley”, y que aceptar esas condiciones sería validar esa ilegalidad.

“Garantizamos la prestación de los servicios, hicimos las denuncias en la Justicia y coordinamos con la Policía por los cortes de tránsito”, explicó Aguirre en declaraciones radiales.

Consultado por El Ancasti, Aguirre explicó que el municipio avanzará con los descuentos de los días no trabajados, tal como ocurrió a fines del año pasado cuando el gremio estuvo prácticamente un mes de paro.

“Mantenemos esa postura”, confirmó el secretario.

En sintonía, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Zelaya (FT), volvió a cuestionar que "los modos y las formas del gremio no son las correctas". "Como dijo el Intendente, primero convocan al paro, rompen los camiones y después quieren dialogar. Los vecinos están cansados de este tipo de actitudes violentas. que todos tenemos derecho a expresarnos, pero hay formas. Esperamos que puedan entrar en razón y que se pueda avanzar en un diálogo sin imposiciones", opinó Zelaya sobre el conflicto.

Planteos

El paro que inició el SOEM fue por una recomposición salarial y se había informado que sería un quite de colaboración en los lugares de trabajo. Sin embargo, desde el primer día el sindicato cambió la modalidad y optó por realizar microcortes de calles por toda la ciudad, para luego sumar las movilizaciones.

Este cambio fue inicialmente cuestionado por el municipio, pero finalmente desistieron de realizar los planteos formales ya que evaluaron que la adhesión de los municipales a la medida osciló entre el 15 y el 20%, y que todos los servicios se están prestando con normalidad.

Tras la denuncia de la Municipalidad por los cortes, Arévalo fue imputado y citado a declarar por el fiscal de Instrucción nº1, Federico Maturano. Arévalo fue a Fiscalía y se abstuvo de declarar, y luego cuestionó a la Justicia al señalar que no quedó detenido “porque todos los fiscales son unos cagones”.