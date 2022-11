El concejal opositor Gerónimo Cabrera aseguró que el CD no sesiona por constantes licencias en el FT.

El concejal Gerónimo Cabrera (UCR-JPC) denunció que existe una virtual acefalía en el Concejo Deliberante de Valle Viejo y cuestionó la «crisis institucional» del organismo, ante las reiteradas licencias de la intendenta municipal, Susana Zenteno (FT). En este sentido, el edil expresó su preocupación, acerca de la «discontinuidad» con la que se trabaja en el cuerpo deliberativo y aseguró que sus autoridades «no asumen sus responsabilidades».

En la última semana, comentó que «la intendenta estuvo de viaje y el presidente del Concejo Deliberante estuvo a cargo del Ejecutivo municipal y los concejales del oficialismo Belky Penisse y Sergio Figueroa, se ausentaron supuestamente porque tomaron una licencia». «Yo debería haber asumido en la Presidencia, pero no se me ha notificado y nadie sabe nada”, sostuvo el concejal y señaló que “en reiteradas oportunidades el Concejo Deliberante no pudo sesionar por la ausencia de los concejales del oficialismo».