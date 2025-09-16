El pasado sábado 13 de septiembre, la Casa de la Cultura abrió sus patios para recibir una nueva edición de la Feria de Tienda C, una cita que volvió a confirmar su esencia: ser un punto de encuentro entre el arte, el diseño y la producción local, con la comunidad.

Durante la tarde, más de treinta expositores desplegaron un universo de propuestas únicas: cerámicas que ponen de manifiesto la calidez de lo hecho a mano, textiles que cuentan historias en cada fibra, accesorios que brillan con identidad propia, objetos para el hogar que transforman lo cotidiano en especial, piezas de arte que invitan a detener la mirada. También se sumaron sabores inconfundibles de la tierra: vinos y licores artesanales, delicias gastronómicas y la frescura de la cerveza artesanal de Cervecería Caudilla, acompañando la experiencia con la calidez de lo compartido.

“Hay Feria” volvió a ser mucho más que un lema: fue una celebración de lo colectivo, de quienes creen en el valor del trabajo artesanal y el diseño independiente.

Desde Tienda C, agradecieron a cada feriante que hizo posible este encuentro, y al público que acompañó con entusiasmo y apoyo.

Además anticiparon que la próxima feria será en octubre, en el marco del Día de la Madre. Será la última edición del año, y promete despedir la temporada con toda la fuerza creativa que caracteriza a esta comunidad.

Tienda C es un espacio de venta permanente ubicado en el interior de la casa de la Cultura, en San Martín 533 de la capital catamarqueña, que representa una vidriera con una destacada selección de artesanías, obras de arte y diseño de creativos catamarqueños.