En el marco de la celebración por el 392° aniversario de la fundación de Pomán, tuvo lugar la inauguración del Ala Pediátrica y Sala de Telemedicina en el Hospital “Roberto Ramón Carro”. El acto estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil; el intendente de Pomán, Francisco Gordillo; la ministra de Salud, Johana Carrizo; el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, y la diputada María Argerich.

Este nuevo espacio cuenta con cuatro camas de internación, oxígeno central, monitores multiparamétricos, sistemas de aspiración y bombas de infusión, que permitirán una mejor atención de los más pequeños en la villa pomanista.

Al respecto, el director del Área Programática N°5, Horacio Nieva, expresó que “hoy es un día muy importante para nosotros. Si bien tenemos el Hospital nuevo, que se inauguró hace dos años, con el transcurso del tiempo fuimos viendo que se necesitaba un espacio específico para nuestros niños. Además, se incorporó tecnología para un mejor monitoreo”.

También se suma el equipo de salud digital. “La Municipalidad de Pomán va a inaugurar la fibra óptica en la ciudad, lo que nos va a permitir poner en funcionamiento la sala de Telemedicina, una forma de comunicarnos con los hospitales centrales de la Capital y, por su intermedio, con hospitales nacionales. El día de hoy vamos a hacer una prueba piloto de Telemedicina, por lo que ya está la sala armada e instalada la plataforma para trabajar con las diferentes especialidades con las que no contamos en el interior. Esto nos va a ayudar mucho, a reducir los traslados y, a su vez, a que los médicos se sientan acompañados y orientados en su labor diaria”, remarcó Nieva.