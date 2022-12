Una de las cuestiones que se venían analizando y que mantenía expectantes a los

empleados municipales de Catamarca era saber si el Gobierno Provincial ayudaría

o haría extensivo el bono anunciado por Raúl Jalil para los empleados públicos, el

cual se pagaría en dos cuotas de 20 mil pesos cada una en los meses de enero y

febrero.

Pero no solo los municipales estaban presurosos de saber si se daría o no, sino

que desde las entidades gremiales se planteaba la necesidad de una bonificación

especial por fin de año.

Quien echó claridad sobre el tema “bono sí o bono no” fue el ministro de Gobierno,

Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda, el cual recordó que la semana

pasada Jalil se reunió con los jefes comunales y, además de contemplar una

agenda de trabajo, se abordó el tema salarial y surgió por parte del Ejecutivo

Provincial de un compromiso importante de “aportar para que se garantice el pago

de los aguinaldos” a toda la masa de empleados municipales.

Seguidamente, precisó que de esta manera, aportando 900 millones de pesos y

descomprimiendo las erogaciones por parte de las comunas, “ya queda que los

municipios haga cada uno su análisis particular sobre si tienen las posibilidades o

cómo manejarían el tema de un aporte extraordinario”. “La Provincia les ha

aclarado a los intendentes que ha decidido fortalecer el pago del aguinaldo, vuelvo

a repetir, es una erogación superior a la que podría representar cualquier otro tipo

de erogación similar, llámese bono. Decidimos ayudar en lo más importante”,

acotó.

Miranda sostuvo que “quedará para decisión de cada uno de los jefes comunales

qué quieren hacer, no es materia del Gobierno Provincial ese tema” y que en el

caso del aguinaldo, es una erogación obligatoria que hay que atender

indefectiblemente. Después, lo que puede ser un bono, “no tiene carácter de

obligatoriedad, entonces queda para cada intendente decidir si quiere hacer

alguna erogación de esas características; no nos queremos inmiscuir en estas

facultades que son propias de los jefes comunales y jefas comunales”.

Ante la consulta sobre si pese a esta decisión hubo algún planteo por parte de los

intendentes para un bono, Miranda señaló que al momento de plantearse la ayuda

para el pago del aguinaldo, todos quedan conformes con eso porque descomprime

finanzas de los municipios.

Salarios

Por otra parte, el ministro Miranda fue consultado sobre qué pasará con los

gremios y si seguirán aplicándose las actualizaciones bimestrales en los sueldos

estatales. Respondió que el próximo encuentro con las entidades gremiales será

en marzo del otro año y que allí se volverán a sentar y “fijar nuevas condiciones,

seguramente, para lo que es el año 2023”.

En lo que refiere al recorte en Justicia, que afectaría a los sueldos y que fuera

aprobado en el presupuesto para el año que viene, el titular de la cartera de

Gobierno puntualizó que “no hablaría de recorte”, porque el presupuesto se hace

en base a una técnica y tiene “una regla de oro”, que es que los presupuestos se

deben hacer con base a una pauta, la cual en Argentina es la macroeconomía que

fija Nación.

“El 95% de presupuesto (de la Justicia) es para pagar sueldos. Entonces, casi

todo es gasto corriente”, dijo Miranda, aunque mencionó que lo que se puede

hacer desde el Ejecutivo Provincial es “decirles a los empleados judiciales que las

partidas presupuestarias para el pago de sueldos están garantizadas”.

Entonces, ¿los sueldos judiciales no están garantizados? “No es verdad, no es

exacto”, replicó Miranda. “Si alguien plantea que no se han hecho transferencias

para el pago de sueldo, pese a que el Poder Judicial, esto también quiero

aclararlo, ha hecho incrementos en los sueldos superiores a los que se pautaron

en los organismos del Poder Ejecutivo; y todos sabemos y es de público

conocimiento que los sueldos de los empleados judiciales son bastante superiores

a los sueldos de los trabajadores del Poder Ejecutivo y Legislativo, pese a eso se

han garantizado los sueldos durante el 2022 para el Poder Judicial”.

Obra pública

En otro orden de cosas, respecto a la generación de mano de obra en el sector

privado, el ministro puntualizó que en la mayoría de las obras públicas de

envergadura se les solicita a las empresas que contraten mano de empleo local,

por lo que la obra pública “sería como el cuarto generador de empleo privado que

el Gobierno decide fortalecer en el interior”, sumado a ella el que se genera en el

turismo, minería y la agroindustria. En Radio Valle Viejo, dijo que esto es parte del

compromiso de fortalecimiento que se lleva adelante entre el Gobierno Provincial y

los municipios