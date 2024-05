La sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados no se concretó por la ausencia del bloque del oficialismo que no bajó a dar quórum. Ante esto el bloque de legisladores de la UCR mostró su malestar, sentenciando “finalmente lograron lo que querían. No sesionemos y no podamos hablar de los temas que realmente importan”, manifestaron en las redes sociales. A esto agregaron: “a los diputados oficialistas les incomoda la realidad y la poca capacidad de respuestas que tiene el Gobernador Raúl Jalil para afrontar la crisis social y económica que atravesamos».

Tambien comentaron, en esta oportunidad como Bloque queríamos cumplir con nuestra palabra y dar tratamiento a un proyecto que Declare el repudio por los despidos a los trabajadores de TextilCom y la falta de articulación por parte de los Ministerios de Trabajo e Industria para evitarlos. Exhortando al Gobernador a tomar todas las medidas necesarias para sostener las fuentes laborales y brindar asistencia económica. Compromiso asumido por los diputados y diputadas, con los trabajadores de TextilCom

Solicitamos a todos quienes tengan responsabilidades públicas que asuman los compromisos correspondientes para trabajar y encontrar soluciones tanto desde lo legislativo como desde lo ejecutivo.