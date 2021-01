El beboteo de Romina Malaspina en top blanco y orejas de “gatita”

5 enero, 2021 0:47

En la historia de su cuenta de Instagram, Romina Malaspina compartió un video muy sexy que enamoró a todos sus seguidores.

Romina Malaspina es una figura muy reconocida en toda la Argentina. Desde su trabajo en el noticiero logró hacerse un lugar y construir una gran popularidad, que le fue dando cada vez más lugar en el medio.

Eso se sostiene en gran parte gracias a sus redes sociales, principalmente a su cuenta de Instagram, donde cada una de sus publicaciones llega a muchísimos seguidores y genera miles de interacciones. No es extraño ver que la famosa es noticia por alguna foto o video que compartió.

En esta oportunidad, la famosa subió un video a su historia que seguramente dejó sin palabras a más de uno. La grabación la muestra con un top blanco y orejas de un disfraz.

Al ser una historia y no una publicación, no hay forma de ver las interacciones que tuvo el video. Sin embargo, es de esperar que no haya pasado desapercibido para nadie.

El video que compartió la famosa en la historia de su cuenta de Instagram

En su cuenta, Romina Malaspina tiene más de 2,6 millones de seguidores y la comunidad continúa creciendo todos los días. Además de compartir distintos looks, la modelo también aprovecha su gran popularidad y alcance para trabajar promocionando productos y para compartir rutinas de entrenamiento.

Los posteos de Romina rara vez bajan de los 100.000 likes y en ocasiones hasta superan los 400.000, dependiendo del contenido que se comparta.

Además de las publicaciones de su feed, la modelo también tiene contenido en historias destacadas, distribuidas y agrupadas según distintas temáticas.

