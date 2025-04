Esta iniciativa busca fomentar una ciudad más sostenible y solidaria, ya que permite a personas que no pueden adquirir una totalmente renovada.

El intendente de Catamarca Capital, Gustavo Saadi, hizo entrega de más de 40 bicicletas a vecinos de la ciudad, en el marco del proyecto impulsado por la Dirección de Movilidad Urbana Sustentable. Esta iniciativa busca fomentar una ciudad más sostenible y solidaria, ya que permite a personas que no pueden adquirir una totalmente renovada.

El Banco Solidario de Bicicletas es un espacio dedicado a restaurar bicicletas en desuso para su posterior donación. Su objetivo principal es ofrecer una segunda vida a las bicicletas abandonadas. El programa se lanzó en octubre de 2024, iniciando con la recolección y recepción de donaciones de unidades por parte de los vecinos.

En la segunda etapa del proyecto, el Punto Vecinal N° 6 fue responsable de reparar y restaurar cada bicicleta. Hoy, se celebra la culminación de este esfuerzo colectivo, con la entrega de más de 40 bicicletas a beneficiarios, que incluyeron niños, niñas, adolescentes y adultos.

Durante el breve acto de entrega, Saadi expresó: «Este proyecto me encantó porque cumple tres objetivos. Primero, cuidamos el medio ambiente, porque quizás esa bicicleta que tenían esos vecinos que donaron no la utilizaban y la tenían tirada en su casa, prácticamente convertida en una chatarra. Fomentamos la movilidad sustentable, porque éste medio de movilidad no impacta prácticamente en el medio ambiente, pero al mismo tiempo fomentamos la solidaridad. La solidaridad funcionó muy bien porque muchísimos vecinos y vecinas de la Capital se acercaron desinteresadamente y entregaron estas bicicletas para que se les dé esa segunda vida útil».

«Sabemos que es bastante costoso adquirir alguna bicicleta hoy en el mercado, así que el proyecto conjuga absolutamente todo eso. Agradezco al Punto Vecinal del circuito 6 porque ahí hubo un grupo de trabajadores y trabajadoras quienes fueron los que restauraron estas bicicletas que quedaron prácticamente nuevas y muy lindas» agregó.

En este sentido, El Director de Movilidad Sustentable Andrés Otado destacó “el lanzamiento del Banco de Bicicletas, fue creado para satisfacer la alta demanda de usuarios que necesitaban bicicletas para llegar a sus trabajos o estudiantes. «Muchos niños y niñas se beneficiaron con este programa; el año pasado lanzamos un Banco destinado a arreglar bicicletas para ellos. En ese mes logramos reparar muchas bicicletas gracias a varios eventos».

Acompañaron al jefe comunal, el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, el director de Movilidad Urbana Sustentable, Andres Otado, el director del Nodo Tecnológico, Emilio Ramaci, concejales, entre otras autoridades.

Vamos en Bici

Por su parte Andrés Otado, Director de Movilidad Urbana Sustentable, indicó: «Nosotros estamos a cargo del sistema de bicicletas públicas llamado Vamos en Bici. Próximos a cumplir dos años ya, desde que iniciamos, el sistema ha crecido muchísimo. Hoy podemos decir que tenemos más de 15.000 usuarios activos y un promedio de viaje diario de entre 280 y 300 viajes. Esto nos permite ver que son más las vecinas y vecinos que están eligiendo este medio de transporte. Tanto a mí como a todo el equipo nos pone muy felices, ya que sabemos todos los beneficios que tiene la movilidad sustentable. Usar la bicicleta reduce nuestra huella de carbono y contribuye a la salud pública».