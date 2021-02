La ley nacional nº27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entró en vigencia en todo el territorio argentino el 24 de enero pasado, luego de haber sido promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 15 del mismo mes. Aunque su cumplimiento está garantizado en Catamarca, en la Maternidad Provincial “25 de Mayo” el 90% de los profesionales médicos son objetores de conciencia, por lo que la prestación está en manos del mismo grupo de profesionales que ya cumplían con el procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En este momento, el desafío es extender los equipos capacitados al interior provincial, ya que la Maternidad está concentrando la demanda.

La objeción de conciencia está prevista en el artículo Nº10 de la ley de IVE, y establece que el o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercerla. El profesional debe mantener esta decisión en todos los ámbitos en los que ejerza, ya sea público, privado o de la seguridad social; y debe derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. Además, la ley determina que “el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable”, y que “no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto”.

El director de la Maternidad Provincial, Daniel Ovejero, confirmó ante la consulta de El Ancasti que el 90% de los profesionales de ese hospital son objetores. Sin embargo, insistió en que existe un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos, asistentes sociales, enfermeras e incluso con asesoría legal que trabaja para garantizar el cumplimiento de la ley.

Según indicó, el protocolo no muy distinto al de la ILE. “En ILE teníamos un equipo para ver si correspondía o no. En el caso de la IVE hay una decisión de parte de la persona gestante, que si es menor de 15 años debe venir con un responsable. Nuestro equipo trabaja porque son situaciones que tenemos que tratar, ante algún inconveniente psicológico u otras situaciones en la que no podemos dejar a los pacientes a la deriva”, explicó.

En este sentido, remarcó que son “tres o cuatro” los médicos que integran el equipo, y que el cumplimiento de la ley de IVE “ha pasado a ser una nueva tarea para los profesionales que ya trabajan en otras situaciones e incluso cubren guardias”.

Sobre el trabajo en el interior provincial, Ovejero comentó que si bien no es responsable de ese alcance, tiene conocimiento de que el único lugar donde hay un equipo conformado es en Belén, y que en Tinogasta trabajan coordinadamente con el equipo de la Maternidad.

El médico explicó que hasta el momento ya se realizaron algunas intervenciones y recordó que aquellas personas gestantes que deseen acceder a este derecho deben solicitar un turno, y allí iniciarán el tratamiento según el tiempo de gestación de cada persona.

Este diario se contactó con algunos profesionales que integran el grupo de “Médicos por el derecho a decidir”, quienes destacaron que el principal desafío es conocer cómo dará respuestas el Estado provincial en los lugares más alejados de los centros urbanos, ya que por el momento esta práctica, que es de baja complejidad, está prácticamente centralizada en la Maternidad.

Además, plantearon que tuvieron conocimiento de centros de Salud privados que ya tomaron la decisión de derivar a las pacientes a la Maternidad para que se realicen allí las prácticas. n

¿Qué posición toman otras provincias respecto a esto?

Con la implementación en todo el país, las provincias definen su postura en torno a la objeción de conciencia. Si bien no es obligatorio, algunas piensan en crear registros públicos, como en Santiago del Estero, donde la ministra de Salud, Natividad Nassif, y el presidente del Consejo Médico, David Jarma, realizaron la apertura del libro de objetores.

En Buenos Aires, la directora provincial de Equidad de Género y Salud, Sabrina Balaña, explicó no promueven la formación de un registro oficial de objetores de conciencia y que quieren “capacitar, formar e informar a todos los profesionales, tanto del sistema público como el privado, incluso con quienes deciden ser objetores”.

En Misiones, por ejemplo, existe un padrón desde 2019, y provincias como Entre Ríos y Jujuy analizan la posibilidad de crear uno. En otras como Chubut, el ministro de Salud, Fabián Puratich, reconoció que allí “hay muchos médicos que se inscribieron como objetores de conciencia”, pero tienen “absolutamente garantizada la prestación de la IVE”. En Mendoza y Córdoba no existe un registro de objetores de conciencia, y en otras como Santa Fe no hay mayores datos.

Se trata de un relevamiento que realizó la agencia pública de noticias, Télam.